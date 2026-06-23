حزب دمکرات کردستان: توسعه روابط اقلیم و ترکیه باید بر پایه منافع مشترک ادامه یابد

به گزارش کردپرس، ‌هیمن هورامی، عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان، در دیدار با ایرمان توپچو، سرکنسول ترکیه در اقلیم کردستان، بر سیاست و موضع ثابت این حزب برای توسعه بیشتر روابط میان اقلیم کردستان و ترکیه بر پایه منافع مشترک تأکید کرد.

به گفته هورامی، حزب دمکرات کردستان بر اساس قانون اساسی و از طریق سازوکاری جدید، بر حفظ حقوق و اختیارات قانونی اقلیم کردستان تأکید دارد و در راستای صیانت از جایگاه قانونی اقلیم عمل می‌کند.

او همچنین درباره وضعیت داخلی اقلیم کردستان اظهار داشت که خروج از شرایط کنونی و شکستن بن‌بست سیاسی، از مسیر فعال‌سازی پارلمان و تشکیل کمیسیون‌های آن امکان‌پذیر خواهد بود.

عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ابراز امیدواری کرد همه طرف‌ها با رویکردی صادقانه و در چارچوب تقویت روند پارلمانی، دموکراسی و حفظ مشروعیت نهادها، از بازگشت پارلمان به فعالیت و انجام وظایف قانونی آن حمایت کنند.