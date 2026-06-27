چرا حزب دمکرات کردستان از تشکیل نخستین جلسه پارلمان بازمانده است؟

به گزارش کردپرس، یک منبع ارشد سیاسی در اقلیم کردستان از وجود مانعی حقوقی و سیاسی بر سر راه برگزاری نخستین نشست دوره جدید پارلمان خبر داد و اعلام کرد حزب دمکرات کردستان حتی در صورت دستیابی به نصاب قانونی و جمع‌آوری اکثریت «۵۰+۱» نیز به‌تنهایی قادر به تشکیل جلسه پارلمان نخواهد بود.

این منبع در گفت‌وگویی اختصاصی با «پنجره» گفت، حزب دمکرات در روند برگزاری نخستین نشست پارلمان با چالشی روبه‌رو شده که فراتر از تأمین اکثریت آرا است و به سازوکار قانونی اداره جلسه نخست مربوط می‌شود.

به گفته این منبع، بر اساس روندهای قانونی، ریاست موقت پارلمان در نخستین نشست بر عهده مسن‌ترین نماینده منتخب است و در ترکیب کنونی این جایگاه در اختیار یکی از نمایندگان وابسته به جنبش نسل نو قرار دارد؛ موضوعی که به او اختیار درخواست آغاز جلسه پارلمان را می‌دهد.

این منبع برای توضیح بیشتر افزود، پس از نماینده نسل نو، دومین نماینده مسن پارلمان نیز آزاد محمد امین از اتحادیه میهنی کردستان است؛ مسئله‌ای که به گفته او معادلات سیاسی برای تشکیل نخستین نشست پارلمان را پیچیده‌تر کرده است.

منبع یادشده تأکید کرد همین شرایط باعث شده حزب دمکرات، حتی در صورت تأمین نصاب و جمع‌آوری آرای لازم، نتواند به‌تنهایی زمان و روند برگزاری جلسه نخست پارلمان را تعیین کند و برای عبور از این مرحله به تفاهم سیاسی و هماهنگی بیشتر با سایر طرف‌ها نیاز داشته باشد.