اردوغان: همه نیروهای سیاسی باید از روند صلح حمایت کنند

به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه، در مجمع عمومی کنفدراسیون کارفرمایان ترکیه (تِیسک) با اشاره به هزینهی چند دهه سیاستهای امنیتی و درگیری مسلحانه گفت دولت میخواهد مسئله تروریسم و بحران چهلساله را با «بیشترین اجماع اجتماعی و سیاسی» و در چارچوب ارزشهای ملی برای همیشه ببندد. او از همهی نیروهای سیاسی و بهویژه دنیای کسبوکار خواست از روند «ترکیه بدون تروریسم» حمایت کنند و کمیسیون پارلمانی را در ترسیم چشماندازی مشترک برای گامهای بعدی همراهی کنند.
رجب طیب اردوغان، در سخنرانی خود در بیستونهمین مجمع عمومی کنفدراسیون کارفرمایان ترکیه (تِیسک) که در مرکز «اِیتیاو کُنگرسیوم» آنکارا برگزار شد، بخش مهمی از صحبتهایش را به روند صلح و پروژه موسوم به «ترکیه بدون تروریسم» اختصاص داد.
او با اشاره به چهار دهه سیاستهای امنیتی و درگیری در مسئلهی کردها و تروریسم گفت: «یکی از موضوعاتی که ما از دنیای کسبوکار نیز انتظار پشتیبانی داریم، روند ترکیه بدون تروریسم است. شما از جمله کسانی هستید که بهتر از هر کس میدانید حل مشکلی که ۴۰ سال است مثل زنجیر به پای کشور بسته شده، برای آیندهی ترکیه چه معنایی دارد. وقتی ترکیه از این بار سنگین رها شود، همه میتوانند حدس بزنند چه ظرفیت عظیمی با اثر ضربکننده وارد میدان خواهد شد.»
اردوغان با تأکید بر بار مالی و انسانی درگیریهای چند دهه گذشته افزود: «فقط هزینهی اقتصادی مسئله تروریسم برای ما تا امروز حدود دو تریلیون دلار بوده است. میخواهیم این موضوع را برای همیشه پشت سر بگذاریم؛ آن هم با گستردهترین توافق اجتماعی و سیاسی و بر بستری که با ارزشهای ملتمان همخوانی داشته باشد.»
او هدف دولت را چنین خلاصه کرد: «هدف ما روشن است؛ دیگر خونی ریخته نشود، در هیچ خانهای آتش نیافتد، دلها نسوزد. ترکیه باید این مسئله را بهطور کامل از میان بردارد.»
اردوغان با ادعای این که برخی محافل سیاسی از ادامهی تنشها و درگیریها سود میبرند، گفت با وجود سخنان تحریکآمیز و تخریبی این محافل، دولت و ائتلاف حاکم از روز نخست نشان دادهاند که هم در صداقت و هم در اراده برای حل مسئله، در بالاترین سطح هستند: «برای اینکه این مسئله حل شود، ما بهعنوان ائتلاف حاکم نه فقط دست، بلکه تمام وزن خود را در این روند گذاشتهایم. برای مشارکت دادن احزاب مخالف نیز همیشه رفتاری سازنده، مصالحهجو و همراه با حسننیت داشتهایم.»
او سپس به نقش کمیسیون پارلمانی با عنوان «کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» اشاره کرد و گفت این کمیسیون، با وجود کارشکنیها در برخی مقاطع حساس، مأموریت مهمی بر عهده داشته است: «کمیسیونی که در مجلس تشکیل شد، هرچند در لحظات حساس کسانی عقب نشستند و پا پس کشیدند، اما از نظر شفافیت و از نظر جلب مشارکت همهی نیروهای سیاسی و سایر طرفهای مرتبط، نقش بسیار مهمی ایفا کرد. این کمیسیون امید جامعه به روند را تقویت کرده است و من باور دارم همین رویکرد مطمئن و بااعتمادبهنفس را تا آخرین لحظه ادامه خواهد داد.»
اردوغان در ادامه تأکید کرد که انتظار دارد گزارش نهایی این کمیسیون، راه را برای گامهای بعدی بگشاید: «امیدوارم گزارش کمیسیون با پیشنهادها و ارزیابیهایی که ارائه میدهد، برای مراحل بعدی روند، یک چشمانداز مشترک ترسیم کند و مسیر را روشنتر سازد.»
او هشدار داد که این روند نباید قربانی منافع کوتاهمدت و مجادلات روزمرهی سیاست داخلی شود: «رسیدن به هدف ترکیه بدون تروریسم فقط با اعتمادبهنفس و شجاعت ممکن است. اگر این روند را به بحثهای گذرا و حسابوکتابهای کوچک بسپاریم، به جایی نمیرسیم. ما از روز نخست این حساسیت را داشتیم و همچنان آن را حفظ خواهیم کرد. بدون عقبنشینی، بدون دادن فرصت به کسانی که در انتظار لغزش روند هستند و بدون اعتنا به کسانی که هر بار دهان باز میکنند و به مردم یأس تزریق میکنند، راهمان را ادامه خواهیم داد و امیدواریم همگی با هم به روزهای بهتر برسیم.»
رئیسجمهور ترکیه در پایان، از همه کسانی که به پروژه «ترکیه و منطقهای بدون تروریسم» باور دارند، خواست با زبان، قلم، رسانهها و «دستکم با دعاهای صمیمانهی خود» از این فرآیند حمایت کنند.
