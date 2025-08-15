اردوغان: فرصتی تاریخی برای حل مسئله کُرد داریم

به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه (AKP)، در نشست سالگرد تأسیس حزب گفت ترکیه «برای حل مسئلهٔ مزمن خود» به فرصتی تاریخی رسیده و «در تدارک برداشتن گامی تازه» است. او با اشاره به تداوم «فرایند صلح و جامعهٔ دموکراتیک» وعده داد برنامهای از اصلاحات «با دموکراسی و آزادیهای بیشتر و دولتی کارآمدتر» در دورهٔ پیشِرو بهتدریج اجرا شود.
اردوغان در مراسم بیستوچهارمین سالگرد تأسیس حزب عدالت و توسعه در آنکارا، با ارزیابی روند مرتبط با حل «مسئلهٔ کُرد» در چارچوب «فرایند صلح و جامعهٔ دموکراتیک» گفت: «ترکیه برای حل مسئلهٔ مزمن خود فرصتی تاریخی پیدا کرده است؛ اکنون در حال آمادهسازی برای برداشتن یک گام دیگر هستیم.» او ادعا کرد که AKP توان حل مشکلات داخلی و خارجی کشور را دارد و این روند ادعای مذکور را وارد مرحلهای تازه کرده است.
اردوغان با گفتن این جمله که «برادریِ ازلی و ابدیِ خود را محکمتر کنیم»، افزود: «آرزوی ما حفظِ این فضای سازنده است. ائتلافِ جمهور نشان داده است که طرفدارِ حلّ مسئله است. ایکاش سایر احزاب نیز با همان حُسنِ نیت عمل کنند. مجبور نیستیم در هر موضوعی همنظر باشیم، اما موظفیم “ترکیهٔ بدون تروریسم” را به واقعیت تبدیل کنیم. هر کس به این فرآیند کمک کند، نامش را در تاریخ ثبت خواهد کرد. کسانی را که با رویکردهای پوپولیستی کار را سخت میکنند، نه این ملت و نه نسلهای آینده نخواهند بخشید. به انتقادِ سازنده گوش میسپاریم، اما در برابرِ انتقادِ ویرانگر و عملیاتِ جوسازی تمکین نمیکنیم.»
اردوغان در ادامه و دربارهٔ روند جاری حل مسئله کُرد گفت: «در حالی که در منطقهٔ ما نمایشی تازه روی صحنه است، در جهان نیز معادلهای نو شکل میگیرد. عاملانِ وقایعِ غزه حتی احساسِ نیاز به پنهانکردن نیتهای خود علیه کشورِ ما نمیکنند. همهٔ ما شاهدِ نشانههای این سیاستهای ضدترکیه هستیم. برای درهمشکستنِ تلاشهای محاصره، از توان و ارادهٔ فراوانی برخورداریم. این تلاشها را که هدفشان تضعیفِ کشورمان در داخل و فرسودهکردنِ آن در خارج است، نقش بر آب میکنیم. مصمم به ایجادِ کمربندِ ثبات هستیم. اکنون در تدارکِ برداشتنِ گامی دیگر هستیم.»
او در پیام «برنامهٔ اصلاحات» نیز اعلام کرد: «برنامهٔ اصلاحاتی را که هدفش دموکراسی بیشتر، آزادیهای بیشتر و دولتی کارآمدتر است، در دورهٔ پیشِرو مرحلهبهمرحله اجرا خواهیم کرد. با برنامهٔ اصلاحاتِ ‘صدسالگی ترکیه’ بهسوی اهدافمان بسیار سریعتر پیش خواهیم رفت.»
