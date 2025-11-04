احمد ترک: پس از آتاترک، اردوغان تنها سیاستمداری است که چنین تاثیر گذاری در روند صلح دارد؛

به گزارش کردپرس، احمد ترک سیاستمدار کهنه کار کُرد و شهردار برکنار شده ماردین، در گفت‌وگویی با روزنامه «صباح» رسانه نزدیک به دولت حزب عدالت و توسعه (AKP)، کمیسیون تازه تشکیل‌شده در مجلس را متفاوت از گذشته توصیف کرد و «روند کنونی صلح» را پروژه‌ای برای همگرایی دموکراتیک مردم در ترکیه دانست. او ضمن انتقاد از نارضایتی محافل «ملی‌گرا» از احتمال صلح، گفت برخی می‌پندارند در صورت موفقیت روند، او و همفکرانش به حزب عدالت و توسعه می‌پیوندند، اما این برداشت «اشتباه» است. ترک با اشاره به «نفوذ و تسلط» رئیس‌جمهور بر نهادهای دولتی افزود: از مصطفی کمال آتاتورک تا امروز، رجب طیب اردوغان تنها رهبری است که چنین اثرگذاری فراگیری در دستگاه‌های حاکمیتی داشته و اکنون نیز در دولت گرایشی قوی به ضرورت حل مسئله دیده می‌شود.

احمد ترک، شهردار سابق ماردین که با حکم انتصابی برکنار و از چهره‌های دِم‌پارتی است، در ارزیابی «روند جدید صلح» گفت: کسانی هستند که گمان می‌کنند اگر این روند به موفقیت برسد، ما به جایی متعهد یا وابسته می‌شویم؛ این یک بدفهمی است و چنین تصوری درست نیست.

ترک در گفت‌وگو با طوبا قالچک خبرنگار روزنامه «صباح»، درباره کارویژه کمیسیون تازه‌تأسیس پارلمان موسوم به کمیسیون همبستگی گفت این کمیسیون «مانند دوره‌های گذشته نیست» و افزود: «روندی که در آن قرار داریم، پروژه‌ای برای همگرایی جامعه و ملت‌ها بر پایه ارزش‌های مشترک دموکراتیک است.»

او با اشاره به واکنش‌ها در فضای رسانه‌ای ترکیه گفت: «یک طیف ملی‌گرا وجود دارد که از تبدیل شدن روند به صلح ناراحت است؛ این را از بازیگرانی که به برنامه‌های تلویزیونی می‌آورند به‌خوبی می‌توان دید.»

احمد ترک همچنین با یادآوری دو دوره نمایندگی‌اش از فهرست حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) اظهار داشت: «این‌که اگر روند موفق شود، ما به حزب عدالت و توسعه (AKP) ملحق می‌شویم، برداشت نادرستی است. مسئله کُرد صد ساله است و حل آن را رهبری می‌تواند پیش ببرد که در همه نهادهای دولت دست بالا را داشته باشد.» او در این چارچوب از «تسلط» رجب طیب اردوغان بر دستگاه‌های دولتی سخن گفت و افزود: «نمی‌توان CHP را یکپارچه داوری کرد؛ در درون حزب دوستانی داریم که از روند حمایت می‌کنند. اما عده‌ای چنین می‌پندارند که اگر روند به نتیجه برسد، ما جایی متعهد می‌شویم؛ این یک خطاست. کسانی هم هستند که اصلاً خواهان موفقیت روند نیستند.»

وی درباره نقش اپوزیسیون نیز گفت: «اوزگور اوزل (رهبر حزب جمهوری خواه خلق/ CHP) کسی است که خواهان موفقیت روند است و موضعش را سازنده می‌دانم.»

ترک با اشاره به ناکامی «روند حل‌وفصل» پیشین، نقش شبکهٔ موسوم به «فتو» (جنبش فتح الله گولن) را برجسته کرد و گفت: «در آن دوره، جماعت گولن به لایه‌های مختلف دولت نفوذ کرده بود. در پروندهٔ KCK این موضوع آشکار شد و معلوم گردید بسیاری از قضات و دادستان‌های رسیدگی‌کننده از همان محافل بوده‌اند. دولت هم در آن زمان آماده نبود. اکنون روند مانند گذشته نیست و متفاوت پیش می‌رود. ما در نخستین دیدار با آقای اوجالان نیز دیدیم که او با چه صداقتی صلح را می‌خواهد.»

او درباره موضع دولت باغچه لی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP)، گفت: «آقای دولت باغچه لی رهبری است که بسیار برایش احترام قائلم؛ در این روند با قاطعیت ایستاده و از آن حمایت می‌کند. این یک رویکرد مبتنی بر عقلِ دولت است. وقتی به سلیمانیه رفتیم، تماس گرفت و تشکر کرد. نخستین بار پس از آزادی‌ام در فرودگاه با هم روبه‌رو شدیم. نتوانستم به دیدارش بروم اما تلفنی تشکر کردم. ما هم‌مدرسه‌ای هستیم و قصد دارم به‌زودی ایشان را ببینم.»

احمد ترک در ادامه افزود: «این روند پیش می‌رود، زیرا رئیس‌جمهور از آن حمایت می‌کند. او همه چیز، حتی انتقاداتی را که ممکن است مطرح شود، در نظر می‌گیرد. در آغاز، دیدگاه‌هایش را درباره این موضوع چندان علنی نمی‌کرد، اما در هفته‌های اخیر آشکارا گفته که تا پایان از روند حمایت خواهد کرد. تا امروز، به‌جز مصطفی کمال (آتاترک)، آقای اردوغان تنها رهبری بوده که در همه نهادهای دولت نیروی اثرگذار داشته است. در گذشته کانون‌هایی با دیدگاه‌های بسیار متفاوت در دولت بودند، اما اکنون به دلایل داخلی و خارجی گرایش نیرومندی شکل گرفته که حل مسئله را ضروری می‌داند. یک اجماع سیاسی قوی وجود دارد و در این میان، نقش مهمی متوجه رئیس قوه مجریه یعنی آقای اردوغان است.»

او با اشاره به دیدار اخیر رئیس‌جمهور با هیئت دِم‌پارتی گفت: «من هم می‌خواهم به‌ویژه درباره سوریه با ایشان گفت‌وگو کنم. پروژهٔ بزرگی برای خاورمیانه در منطقه در جریان است و این پروژه به سود ترکیه است. به‌جای مداخلهٔ کشورهای دیگر، ترک‌ها و کردها باید کنار هم بنشینند و تصمیم بگیرند چه باید کرد. ترکیه باید با کردهای آن‌جا هم گفت‌وگو کند. با احمد الشرع هم گفت‌وگو شود، اما به نظر من باید با کردهای آن منطقه نیز صحبت و نظرشان گرفته شود.»