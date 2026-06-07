به گزارش کردپرس، رویداد سهروزه «روزهای کتاب» به همت کانون وکلای ماردین آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه که با حضور ۲۸ انتشارات کُردی و یک انتشارات سریانی برگزار میشود، ناشران و نویسندگان ضمن استقبال از برگزاری این رویداد، به چالشهای اقتصادی، محدود بودن بازار کتابهای کُردی و تأثیر سیاستهای آموزشی بر میزان مطالعه به زبان کُردی پرداختند.
در این نمایشگاه، ۲۸ انتشارات کُردی و یک انتشارات سریانی نزدیک به سه هزار عنوان کتاب را در معرض دید علاقهمندان قرار دادهاند. این رویداد با استقبال دانشآموزان شرکتکننده در کلاسهای اختیاری زبان کُردی نیز همراه بوده است.
در حاشیه نمایشگاه، شماری از نویسندگان و فعالان حوزه نشر درباره وضعیت کتاب و نشر به زبان کُردی، چالشهای اقتصادی ناشران، شمار مخاطبان و تأثیر نظام آموزشی بر گسترش مطالعه به زبان مادری دیدگاههای خود را با خبرنگار فرات مطرح کردند.
بازار محدود و چالشهای اقتصادی
باور برشو، بنیانگذار و هماهنگکننده پلتفرم «کتاب کُردی» (Pirtûka Kurdî)، گفت ناشران کُردی در مقایسه با ناشران ترک با مشکلات بیشتری روبهرو هستند و محدود بودن شمار خوانندگان کُردی یکی از مهمترین این چالشها به شمار میرود.
او با اشاره به کاهش استقبال از کتابهای کُردی در سالهای اخیر، وضعیت اقتصادی و کاهش حمایتهای نهادی از فعالیتهای فرهنگی را از دیگر مشکلات این حوزه دانست. برشو همچنین اظهار کرد که برخی شهرداریها در گذشته با خرید کتاب و برگزاری نمایشگاهها از نشر محلی حمایت میکردند، اما این حمایتها در سالهای اخیر کاهش یافته است.
به گفته او، گسترش مطالعه به زبان کُردی و توسعه صنعت نشر کُردی تا حد زیادی به جایگاه این زبان در حوزههای آموزشی و اجتماعی وابسته است.
تأثیر شرایط اقتصادی بر نشر
روهات بولوت، نویسنده رمان «آورین»، نیز از دشواریهای مالی ناشران کُردی سخن گفت. او افزایش هزینههای چاپ و کاغذ را از مهمترین مشکلات این بخش عنوان کرد و افزود که محدود بودن آموزش به زبان کُردی، بر میزان تقاضا برای کتابهای کُردی نیز تأثیر گذاشته است.
بولوت همچنین به مشکلاتی که برخی ناشران در زمینه توزیع و دسترسی به آثار خود با آن مواجهاند اشاره کرد و بر ضرورت ایجاد برنامههایی برای ارتباط بیشتر میان نویسندگان و مخاطبان تأکید کرد.
افزایش عناوین، کاهش مخاطبان
دلیل زنگرالپ، از انتشارات آرام، نیز با اشاره به افزایش هزینههای تولید کتاب گفت ناشران ناچار شدهاند در سیاستهای نشر خود بازنگری کنند.
او معتقد است که با وجود افزایش تعداد کتابهای منتشرشده به زبان کُردی، شمار مخاطبان این آثار رشد متناسبی نداشته است. به گفته زنگرالپ، گسترش آموزش به زبان کُردی میتواند به افزایش شمار خوانندگان و رونق بازار کتاب کمک کند.
نقش زبان و فرهنگ در آینده نشر
آسیا گنم، رئیس مشترک اتحادیه ناشران کُرد (YEW-KURD)، نیز یکی از مهمترین چالشهای پیش روی نشر کُردی را کاهش استفاده از زبان مادری در زندگی روزمره دانست.
او تأکید کرد که میزان توجه جامعه به زبان و فرهنگ کُردی میتواند تأثیر مستقیمی بر وضعیت ناشران و آینده نشر به این زبان داشته باشد و حفظ و انتقال زبان مادری به نسلهای جدید، به تقویت بازار کتابهای کُردی کمک خواهد کرد.
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