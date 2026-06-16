کردپرس

در چارچوب طرحی که از آن به عنوان ابتکار مشترک ترکیه و تام باراک نام برده می‌شود، وزارت داخله به اتحادیه میهنی کردستان واگذار خواهد شد؛ با این شرط که کسرت رسول مسئولیت این وزارتخانه را برعهده بگیرد. در مقابل، وزارت پیشمرگه به حزب دمکرات کردستان خواهد رسید.

در برابر واگذاری وزارت داخله، نیروهای زێرەڤانی از ساختار این وزارتخانه خارج و به شورای امنیت اقلیم کردستان منتقل می‌شوند. همچنین ویسی مسعود بارزانی و ریبر احمد از گزینه‌های اصلی برای سمت مشاور این شورا به شمار می‌روند.

برنده اصلی این روند، مسرور بارزانی است؛ زیرا تلاش‌هایی در واشنگتن برای تغییر معادله و تغییر گزینه نخست‌وزیری انجام شد و این تصور وجود داشت که با کنار رفتن مانع موجود، مسیر حل اختلافات باز شود، اما این روند به نتیجه نرسید.

در این معادله سیاسی، اتحادیه میهنی و حزب دمکرات در موقعیت برنده قرار گرفته‌اند؛ اما بازنده نهایی این فرایند همچنان مشخص نیست.