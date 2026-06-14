حزب دمکرات کردستان: حملات پهپادی به اقلیم کردستان با وجود توقف جنگ ادامه دارد

به گزارش کردپرس، کمیته مرکزی حزب دمکرات کردستان اعلام کرد در نشست گسترده‌ای به ریاست مسعود بارزانی، تازه‌ترین تحولات منطقه، پیامدهای جنگ اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، روابط اقلیم کردستان با دولت فدرال عراق و همچنین روند اجرای ابتکار سیاسی بارزانی مورد بررسی قرار گرفت.

در بیانیه این نشست آمده است که با وجود آنکه اقلیم کردستان بخشی از جنگ نبوده، اما حتی پس از توقف درگیری‌ها نیز حملات پهپادی به اقلیم ادامه یافته و در نتیجه آن شماری کشته و زخمی شده‌اند و خسارت‌های مالی و اقتصادی قابل توجهی به وجود آمده است. در این بیانیه تأکید شده که این حملات علاوه بر ایجاد نگرانی در میان شهروندان، باعث کند شدن فعالیت‌های تجاری شده است.

کمیته مرکزی حزب دمکرات همچنین اعلام کرد حملات به شرکت‌های نفتی خسارت زیادی به تأسیسات و زیرساخت‌های انرژی وارد کرده و در نهایت به توقف تولید نفت انجامیده است؛ موضوعی که به گفته این حزب، نه تنها به زیان اقلیم کردستان بلکه به ضرر عراق نیز بوده است.

در بخش دیگری از بیانیه، بر ضرورت حل مشکلات از مسیر گفت‌وگو و تفاهم تأکید شده و آمده است که حزب دمکرات کردستان همواره تلاش کرده اختلافات میان اربیل و بغداد در چارچوب قانون اساسی عراق حل‌وفصل شود.

این حزب همچنین از حمایت خود از تشکیل دولت جدید عراق به ریاست علی زیدی خبر داد و اعلام کرد انتظار دارد بر اساس توافق‌های سیاسی، مشکلات میان بغداد و اربیل به‌ویژه در زمینه بودجه، سهم مالی اقلیم و پرداخت حقوق کارکنان حل شود و قانون اساسی به‌طور کامل اجرا شود تا حقوق‌بگیران اقلیم در موعد مقرر حقوق خود را دریافت کنند.

در بخش مربوط به ابتکار بارزانی که در ایام عید قربان مطرح شده، کمیته مرکزی حزب دمکرات تأکید کرده این طرح با هدف دور کردن اختلافات از فضای رسانه‌ای و انتقال آن به میز گفت‌وگو ارائه شده است. در همین راستا، کمیته‌ای در سطح دفتر سیاسی حزب مأمور شده تا از طریق دیدار و رایزنی با طرف‌های سیاسی، راهکارهایی برای پایان دادن به بحران و خروج روند سیاسی اقلیم کردستان از وضعیت بن‌بست پیدا کند.

در پایان این نشست نیز بر حمایت از تلاش‌های رئیس اقلیم کردستان و نخست‌وزیر اقلیم برای حل مشکلات با بغداد، به‌ویژه در حوزه مسائل مالی و پرداخت حقوق، و همچنین بر ادامه بازنگری در ساختارها و فعالیت ارگان‌های حزب تأکید شده است.