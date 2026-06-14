به گزارش کردپرس، «عبدالکریم عمر» نماینده شورای اروپای مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه، وقایع اخیر در کردستان سوریه را ارزیابی کرد و اظهار داشت که مذاکرات دیپلماتیک که در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی انجام می‌شوند، تأثیری مستقیم بر دستاوردهای کُردها دارند.

«عبدالکریم عمر» نماینده شورای اروپای مدیریت خودگردان در گفت‌وگو با آژانس خبری فرات اظهار داشت که وقایع ماه‌های اخیر باید به صورت یکپارچه ارزیابی شوند و بیان کرد که دیدارهای انجام‌شده در پاریس، مذاکرات نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا، روندهای دیپلماتیکی که هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه نیز در آن مشارکت داشت و توافقات میان دمشق و اسرائیل باید در کنار هم تحلیل شوند.

خواستند کُردها را قربانی بازارهای منطقه‌ای کنند

عمر اعلام کرد که قدرت‌های منطقه‌ای برای تضعیف دستاوردهای سیاسی کُردها رویکردی مشترک نشان دادند و گفت: «حملاتی که از حلب آغاز شد نیز نتیجه‌ای از این روند و ائتلاف بود.»

عبدالکریم عمر وقایع رخ‌داده را ادامه همان تلاش‌هایی دانست که در جریان تاریخ علیه کُردها صورت گرفته است و افزود: «تاریخ بار دیگر خود را تکرار کرد. خواستند کٌُردها را بار دیگر قربانی بازارهای منطقه‌ای کنند.»

باید نواقص خود را نیز مورد بحث قرار دهیم

عمر بیان کرد که با وجود این، لازم است سیاست کُردی نیز با نواقص خود روبرو شود، از روندهای پیش‌آمده درس بگیرد و گفت: «مهم است که پرسش 'ما کجا کوتاهی کردیم' را با جسارت بپرسیم. باید نواقص خود را به شکلی جدی مورد بحث قرار دهیم و از آن نتیجه بگیریم. اما با این وجود، ما قدرت کنش خود را داریم و کنش ما نیز ادامه دارد.»

کنش تنها برای کُردها نیست، بلکه برای تمامی سوریه است

عمر اظهار داشت که مهم است مردم کُرد با تقویت حضور اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خود راهش را ادامه دهد و بیان کرد که کنش در کردستان سوریه تنها برای حقوق کُردها نیست، بلکه برای دموکراتیک‌شدن سراسر سوریه است.

عمر اعلام کرد که بر پایه قانون اساسی و قوانین دموکراتیک باید سوریه‌ای نو ساخته شود و گفت: «کنش ما به همان اندازه که کنش برای حفاظت از دستاوردهای مردم کُرد است، همزمان کنش برای دموکراتیک‌شدن سوریه نیز هست.»

مردم کردستان سوریه برای حفاظت از دستاوردهایشان مصمم هستند

عمر گفت، مردم کردستان سوریه برای حفاظت از دستاوردهایشان مصمم هستند و یادآور شد که مدل مدیریت خودگردان با پیشاهنگی زنان در سراسر جهان شناخته شده و عملیات علیه داعش نیز از سوی افکار عمومی بین‌المللی مورد استقبال قرار گرفته است.

روند ادغام دموکراتیک به کندی پیش می‌رود

عمر همچنین درباره روند ادغام که از ۲۹ ژانویه آغاز شد، صحبت کرد و اظهار داشت که گفت‌وگوها در مورد ادغام ساختارهای نهادی، اداری و نظامی در سیستم دولتی سوریه ادامه دارد.

عمر به برخی وقایع مثبت در رابطه با زبان و هویت کٌُرد اشاره کرد و گفت: «به رسمیت شناختن نوروز به عنوان جشن رسمی و به رسمیت شناختن هویت کُرد گام‌های مهمی هستند، اما این‌ها کافی نیستند. عمر گفت: «از نظر حقوق بنیادین مردم کُرد، اگرچه این گام‌ها مهم باشند، اما کامل نیستند. کنش برای تضمین حقوق کُردها از طریق قانون اساسی ادامه دارد.»

عبدالکریم عمر رویکرد دولت موقت در دمشق را نقد کرد و اظهار داشت که روند ادغام دموکراتیک به کندی پیش می‌رود، مدیریت مرکزی در بسیاری از مسائل قصد دارد زمان بخرد، اما مردم کُرد بر عزم خود برای کنش دیپلماتیک و سیاسی ادامه می‌دهد.

در مورد YPJ توافقی حاصل نشده است

عمر بیان کرد که در عرصه سیاسی نیز همه مشکلات حل نشده‌اند؛ با وجود توافق بر سر ادغام چهار تیپ، در مورد YPJ توافقی صورت نگرفته است. عمر تصریح کرد که مدیریت شام ساختار کنونی YPJ را نپذیرفته و می‌خواهد این نیرو را تحت پوشش وزارت کشور ارزیابی کند و تأکید کرد که در این مورد هنوز توافقی حاصل نشده است.

ما به فعالیت خود ادامه خواهیم داد

عبدالکریم عمر در پایان سخنان خود اظهار داشت که در برخی سرفصل‌های نظامی و سیاسی نظرات متفاوتی وجود دارد و اعلام کرد که با این وجود، آن‌ها در مورد ادامه کنش سیاسی و دموکراتیک مصمم هستند. عمر گفت: «با وجود تمام سختی‌ها و دشواری‌ها، ما به کنش خود ادامه می‌دهیم. ما به مردم خود قول می‌دهیم؛ ما تا پایان به کنش سیاسی و مقاومت خود ادامه خواهیم داد. ما در این باور هستیم که این مشکلات را حل کنیم.»