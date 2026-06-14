سرویس سوریه - «عبدالکریم عمر» نماینده شورای اروپای مدیریت خودگردان با تأکید بر تأثیر تحولات دیپلماتیک منطقهای و بینالمللی بر دستاوردهای کُردها، اعلام کرد که مذاکرات دیپلماتیک که در سطح منطقهای و بینالمللی انجام میشوند، تأثیری مستقیم بر دستاوردهای کُردها دارند و همچنین تلاشهایی برای قربانی کردن کُردها در معادلات منطقهای صورت گرفته است.
به گزارش کردپرس، «عبدالکریم عمر» نماینده شورای اروپای مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه، وقایع اخیر در کردستان سوریه را ارزیابی کرد و اظهار داشت که مذاکرات دیپلماتیک که در سطح منطقهای و بینالمللی انجام میشوند، تأثیری مستقیم بر دستاوردهای کُردها دارند.
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