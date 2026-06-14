پچەی باران و دڵی تەنگ؛ فریادی زنانه به زبان شعر

به گزارش کردپرس، در این مراسم چهره های فرهنگی و ادبی همچون محمد ماجد روحانی، فردین صادق ایوبی، دکتر اردلان، اسعد فرهادی، سیمن چایچی و بسیاری دیگر از هنر دوستان و علاقه مندان حضور داشتتند.

دکتر بیان عزیزی، دکتر امید ورزنده و دکتر عدنان برزنجی به نقد کتاب پرداختند.

دکتر ورزنده در این مراسم با اشاره به تابو شکنی های قابل مشاهده در این مجموعه شعر به زبان ساده آن اشاره کرد و از اینکه شاعر عمدا در بخش های زیادی از واژه های اردلانی به جای سورانی استفاده کرده است به عنوان نقطه قوت این کتاب شعر نام برد.

دکتر برزنجی هم با بیان اینکه سنندج شهر زنان پیشرو مانند مستوره اردلان است از جسارت شاعر این کتاب به عنوان نقطه قوت ویژه آن نام برد.

دکتر برزنجی با اشاره به اینکه زبان شعر کُردی به طور کلی نیازمند تقویت است؛ گفت: یکی از مسائلی که باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد این است که نباید در شعر کُردی زبان شعر به سمت تصنعی بودن سوق یابد.

دکتر بیان عزیزی نیز در این مراسم این کتاب شعر را یک کتاب شعر اجتماعی معرفی کرد و گفت: در این کتاب شاهد توجه شاعر به دغددغه های اجتماعی و خصوصا مسائل زنان هستیم و حتی در ابیات عاشقانه آن نیز رگه های این دغدغه مندی اجتماعی دیده می شود.

ناهید نصیری، شاعر این کتاب هم ضمن تشکر و قدردانی از اساتید و علاقه مندانی که در این مراسم حضور یافته بودند، گفت: این کتاب بیش از اینکه ادعای ادبی داشته باشد بیشتر یک فریاد دادخواهی به زبان شعر است.