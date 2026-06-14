دانشگاه کردستان در جمع هزار دانشگاه برتر جهان قرار گرفت

به گزارش کرد پرس، براساس نتایج منتشرشده نظام رتبه بندی بین المللی راوند در سال ۲۰۲۶، دانشگاه کردستان با کسب امتیاز ۴۵.۲۵۶ موفق به کسب رتبه ۸۱۴ جهان شد و در جمع هزار دانشگاه برتر دنیا جای گرفت.

این نظام رتبه بندی که از معتبرترین مراجع ارزیابی دانشگاه ها در سطح بین المللی به شمار می رود، مراکز آموزش عالی را بر پایه شاخص هایی همچون کیفیت آموزش، عملکرد پژوهشی، تنوع بین المللی و پایداری مالی مورد ارزیابی قرار می دهد.

بررسی نتایج این رتبه بندی نشان می دهد آموزش عالی ایران نیز حضور قابل توجهی در این دوره داشته و ۵۶ دانشگاه کشور موفق به ورود به فهرست دانشگاه های برتر جهان شده اند.

در این میان، دانشگاه کردستان توانست رتبه ۲۳ کشور را در میان دانشگاه های ایرانی حاضر در این نظام رتبه بندی کسب کند و جایگاه خود را در میان دانشگاه های مطرح کشور ارتقا دهد.

بر اساس اعلام روابط عمومی دانشگاه کردستان، این دانشگاه همچنین در گروه «لیگ جهانی» (World League) نظام رتبه بندی راوند قرار گرفته که نشان دهنده حضور آن در سطح رقابت های بین المللی آموزش عالی است.