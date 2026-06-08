بازداشت نامادری دو دختر سنندجی

به گزارش کرد پرس، محمد جباری در گفت‌وگو با خبرنگاران ، گفت: نامادری این دو دختر با دستور دادستانی و در راستای حمایت از حقوق کودکان آزاردیده و بررسی ابعاد مختلف پرونده بازداشت شده است.

وی با تشریح آخرین وضعیت این دو کودک، افزود: براساس گزارش‌های دریافتی و پیگیری‌های مستمر دادستانی، حال عمومی هر دو دختر رو به بهبود است و روند درمانی آنان به شکل مطلوب در حال انجام است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان با قدردانی از تلاش‌های کادر درمان و جامعه پزشکی در رسیدگی به وضعیت این کودکان، اظهار کرد: تمامی ابعاد این پرونده با دقت در حال بررسی است و دستگاه قضایی در مسیر احقاق حقوق کودکان و صیانت از حقوق عامه هیچ‌گونه اغماضی نخواهد داشت.

جباری ادامه داد: برخورد قانونی و بازدارنده با عوامل دخیل در این پرونده در دستور کار قرار دارد و هر فردی که در وقوع این اتفاق نقش داشته باشد، در چارچوب قانون پاسخگو خواهد بود.

وی همچنین برخورد با موارد کودک‌آزاری را از وظایف ذاتی دستگاه قضایی دانست و یادآور شد: حمایت از کودکان و اقشار آسیب‌پذیر جامعه و مقابله قاطع با آسیب‌های اجتماعی از اولویت‌های دستگاه قضایی است.

پیش از این نیز پدر این دو دختر با دستور مقام قضایی بازداشت و صلاحیت وی برای سرپرستی فرزندانش سلب شده بود. پرونده کودک‌آزاری این دو دختر پس از گزارش‌های مردمی و ورود دستگاه‌های مسئول، در دستور رسیدگی ویژه مراجع قضایی و حمایتی قرار گرفت.