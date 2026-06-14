۱۶ نماینده کردستان در آستانه حضور در بازی های آسیایی قرار گرفتند

به گزارش کرد پرس، فرزاد خاکی در آیین تجلیل از مدال آوران و نام آوران کردستانی عرصه های جهانی، آسیایی و بین المللی، گفت: در حال حاضر ۱۶ نفر شامل ۱۱ ورزشکار، دو مربی و سه داور از استان کردستان در فرایند حضور در بازی های آسیایی قرار دارند که این تعداد در تاریخ ورزش استان بی سابقه است.

وی این موفقیت را حاصل تلاش ورزشکاران، مربیان، خانواده ها و حمایت مجموعه مدیریتی استان دانست و افزود: حضور پررنگ ورزشکاران کردستانی در اردوها و رقابت های ملی و بین المللی نشان می دهد ظرفیت های ورزشی استان در رشته های مختلف بیش از گذشته شکوفا شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به برگزاری مراسم تجلیل از افتخارآفرینان ورزش استان، اظهار کرد: در این آیین از حدود ۱۶۰ نفر از قهرمانان، مربیان و داوران فعال در میادین جهانی، آسیایی و بین المللی تقدیر می شود که هر کدام سهم مهمی در ارتقای جایگاه ورزش کردستان داشته اند.

خاکی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت زیرساخت های ورزشی استان اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر ۴۸ پروژه نیمه تمام ورزشی در سطح استان وجود دارد که با تأمین اعتبارات استانی و ملی، روند اجرای بخشی از آن ها شتاب گرفته است.

وی از اختصاص بیش از ۲۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه زیرساخت های ورزشی خبر داد و یادآور شد: تلاش می کنیم بخشی از این پروژه ها تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد تا زمینه توسعه ورزش قهرمانی و همگانی در استان فراهم شود.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان همچنین بر ضرورت ورود بخش خصوصی به حوزه ورزش تأکید کرد و بیان کرد: حمایت صنایع، معادن و سرمایه گذاران از ورزش حرفه ای می تواند نقش مؤثری در حفظ استعدادهای ورزشی و جلوگیری از مهاجرت قهرمانان به سایر استان ها داشته باشد.

قهرمانان باید فراتر از مراسم تجلیل حمایت شوند

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با تأکید بر لزوم حمایت مستمر از ورزشکاران، گفت: قدردانی از قهرمانان نباید تنها به برگزاری مراسم تجلیل محدود شود، بلکه باید با ایجاد مشوق ها و حمایت های لازم، زمینه ادامه مسیر موفقیت آنان فراهم شود.

سالار مرادی افزود: ورزشکاران کردستانی با وجود محدودیت امکانات، توانسته اند افتخارات ارزشمندی برای استان و کشور کسب کنند و این موفقیت ها نیازمند پشتیبانی جدی تر از سوی دستگاه های مختلف است.

وی نقش بخش خصوصی در توسعه ورزش را مهم ارزیابی کرد و اظهار کرد: بسیاری از ورزشکاران و تیم های ورزشی برای تأمین هزینه های اعزام، تجهیزات و حضور در مسابقات با مشکلات مالی مواجه هستند و مشارکت فعالان اقتصادی می تواند بخشی از این مشکلات را برطرف کند.

تکمیل پروژه های ورزشی در اولویت استان قرار دارد

استاندار کردستان نیز با اشاره به ظرفیت های بالای ورزشی استان، بیان کرد: کردستان از استعدادهای ارزشمندی در رشته های مختلف برخوردار است و هرچه زیرساخت ها و امکانات بیشتری فراهم شود، شاهد افتخارآفرینی های بیشتری خواهیم بود.

آرش لهونی با بیان اینکه سرانه فضاهای ورزشی استان همچنان پایین تر از میانگین کشوری است، ادامه داد: ۴۸ پروژه نیمه تمام ورزشی در استان وجود دارد که تکمیل آن ها در اولویت مدیریت استان قرار گرفته و روند تأمین اعتبارات مورد نیاز با جدیت دنبال می شود.

وی یادآور شد: بسیاری از این پروژه ها سال ها با پیشرفت فیزیکی بالا نیمه تمام مانده بودند اما اکنون تلاش می شود با تخصیص منابع مالی دوباره فعال شوند و در اختیار جامعه ورزش قرار گیرند.

استاندار کردستان همچنین بر حمایت از ورزشکاران قهرمان تأکید کرد و گفت: ورزشکارانی که برای استان و کشور افتخار کسب می کنند باید از ظرفیت های قانونی موجود در حوزه هایی مانند اشتغال و معیشت بهره مند شوند.

توسعه ورزش قهرمانی نیازمند حمایت بیشتر است

نماینده ولی فقیه در کردستان نیز در این مراسم با اشاره به نقش ورزش در ارتقای سلامت جسمی و روحی جامعه، اظهار کرد: ورزش تنها یک فعالیت جسمانی نیست، بلکه زمینه ساز تقویت اراده، انگیزه و روحیه تلاش در میان جوانان است.

حجت الاسلام عبدالرضا پورذهبی افزود: توسعه ورزش قهرمانی و فراهم کردن زیرساخت های مناسب برای ورزشکاران از مطالبات مهم جامعه ورزشی استان است و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی خواستار برنامه ریزی و حمایت بیشتر از استعدادهای ورزشی استان شد و ادامه داد: کردستان ظرفیت های ارزشمندی در حوزه ورزش دارد و با فراهم شدن بسترهای لازم می تواند جایگاه برجسته تری در عرصه های ملی و بین المللی کسب کند.