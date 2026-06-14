به گزارش کردپرس؛ طهماسب نجفی در نشست کارگروه سازگاری با کم آبی استان که با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری و مدیران دستگاه‌های عضو برگزار شد: عنوان کرد: در برنامه هفتم پیشرفت، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است در زمینه افزایش بهره‌وری، ترویج کشت محصولات کم‌آب‌بر و متناسب با اقلیم کشور، اقدام کند.

وی به تنش آبی در برخی دشت‌های استان اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش سازمان هواشناسی با وجود بهبود بارش‌ها در سال بارشی اخیر، دشت‌های شرق استان همچنان شاهد بارش کمتری نسبت به سایر قسمت‌ها بوده است و روند برداشت آب از منابع زیرزمینی در این منطقه باید کنترل شود.

معاون عمرانی استاندار در ادامه به ممنوعیت کشت برنج در دشت‌های دارای تنش آبی اشاره کرد و گفت: محصول برنج به دلیل نیاز آبی فراوان، یک تهدید جدی برای توسعه پایدار شرق استان محسوب می‌شود و جهاد کشاورزی با همکاری و همراهی فرمانداری‌ها موظف برخورد جدی با متخلفان هستند.

وی به ضرورت ساماندهی، برنامه‌ریزی و پهنه‌بندی کارشناسی کشت محصولات کشاورزی در سطح استان اشاره کرد و گفت: کشت محصولات آب‌بَر مانند برنج باید به سمت شهرستان های غربی استان که محدودیت منابع آبی کمتری دارند، سوق پیدا کنند.

نجفی خاطرنشان کرد: گسترش بی ضابطه و بی رویه کشت‌های آب بر برای دشت‌های دارای تنش آبی، عامل اصلی افت منابع آبی زیرزمینی و فرونشست زمین است و توسعه پایدار استان و حقوق نسل آینده نباید قربانی منافع کوتاه مدت برخی افراد شود.

وی ادامه داد: دشت‌های حاصلخیز استان ظرفیتی بسیار مناسبی برای دستیابی به امنیت غذایی پایدار است ولی از این دشت‌ها باید بر اساس الگوی کشت طراحی شود.

در این نشست گزارش تعیین تکلیف نحوه برخورد با چاه های غیر مجاز در فصل کشت جاری ارائه شد همچنین موضوع سازوکار تعیین نهاد بی طرف نحوه تأمین مالی و انتخاب نهاد مجری مورد بررسی قرار گرفت.

ارائه برنامه عملیاتی طرح احیاء و تعادل بخشی شرکت آب منطقه ای در سال ۱۴۰۵ دستورکار بعدی این نشست بود.

در این نشست مقرر شد برنامه عملیاتی سازمان جهاد کشاورزی در راستای حفاظت از منابع آب و سازگاری با کم آبی در سال ۱۴۰۵ در جلسه بعدی ارائه شود.