بازدید سردار جاویدان از هنگ مرزی سومار

به گزارش کردپرس؛ سردار "جاویدون" در این بازدید، ضمن حضور در پاسگاه‌ها و نقاط حساس مرزی، با مرزبانان غیور به‌صورت چهره‌به‌چهره دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی در این دیدارها، وضعیت خدمتی و معیشتی کارکنان را مورد ارزیابی قرار داد و بر حفظ هوشیاری حداکثری در حراست از مرزهای جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

فرمانده مرزبانی فراجا در پایان این بازدید، با عنایت به مجاهدت‌های مخلصانه مرزبانان که در شرایط سخت جغرافیایی و با وجود دوری از خانواده، مقتدرانه ایستادگی می‌کنند، قدردانی کرد.

وی ادامه داد: امنیت پایدار و آرامش خاطر ملت بزرگ ایران، مرهون چشمان بیدار و اراده استوار شما مرزبانانی است که سختی شرایط دشوار مرز را به جان می‌خرید تا وجبی از خاک این مرز و بوم مورد طمع بدخواهان قرار نگیرد.