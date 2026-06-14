بازدید سردار جاویدان از هنگ مرزی سومار

به گزارش کردپرس؛ سردار "جاویدون" در این بازدید، ضمن حضور در پاسگاهها و نقاط حساس مرزی، با مرزبانان غیور بهصورت چهرهبهچهره دیدار و گفتوگو کرد.
وی در این دیدارها، وضعیت خدمتی و معیشتی کارکنان را مورد ارزیابی قرار داد و بر حفظ هوشیاری حداکثری در حراست از مرزهای جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.
فرمانده مرزبانی فراجا در پایان این بازدید، با عنایت به مجاهدتهای مخلصانه مرزبانان که در شرایط سخت جغرافیایی و با وجود دوری از خانواده، مقتدرانه ایستادگی میکنند، قدردانی کرد.
وی ادامه داد: امنیت پایدار و آرامش خاطر ملت بزرگ ایران، مرهون چشمان بیدار و اراده استوار شما مرزبانانی است که سختی شرایط دشوار مرز را به جان میخرید تا وجبی از خاک این مرز و بوم مورد طمع بدخواهان قرار نگیرد.
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