یک سوم اشتغال کردستان در بخش کشاورزی است

به گزارش کرد پرس، سعدی نقشبندی در نشست مشترک مدیران سازمان جهاد کشاورزی و صداوسیمای مرکز کردستان با تأکید بر اهمیت بخش کشاورزی در توسعه استان، گفت: در حال حاضر ۱۹ درصد ارزش تولید ناخالص داخلی کردستان مربوط به بخش کشاورزی است و این آمار نشان دهنده جایگاه ویژه این حوزه در اقتصاد استان است.

وی با بیان اینکه بخش کشاورزی همچنان یکی از مهم ترین حوزه های اشتغال زایی در کردستان به شمار می رود، افزود: ۳۰ درصد اشتغال استان در این بخش متمرکز شده و هزاران خانوار به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق فعالیت های کشاورزی، باغداری، دامپروری و صنایع وابسته امرار معاش می کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان از تولید سالانه ۳.۳ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در استان خبر داد و اظهار کرد: ارزش تولیدات بخش کشاورزی کردستان سالانه به حدود ۱۳۷ همت می رسد که نشان دهنده ظرفیت بالای این بخش در ایجاد ارزش افزوده و رونق اقتصادی است.

نقشبندی با اشاره به ضرورت معرفی هرچه بیشتر توانمندی های بخش کشاورزی استان، ادامه داد: این ظرفیت عظیم نیازمند برنامه ریزی رسانه ای هدفمند برای معرفی فرصت های سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران در حوزه های مختلف کشاورزی و صنایع وابسته است.

وی به موفقیت های استان در حوزه صنایع تبدیلی اشاره کرد و یادآور شد: کردستان سال گذشته موفق شد رتبه نخست کشور را در پرداخت تسهیلات صنایع تبدیلی کسب کند که این موضوع زمینه توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی را فراهم کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان همچنین از آغاز یک طرح مهم صنعتی در آینده نزدیک خبر داد و بیان کرد: به زودی عملیات اجرایی احداث کارخانه فرآوری و تولید روغن در استان آغاز خواهد شد که نقش مؤثری در تکمیل زنجیره تولید، کاهش خام فروشی و افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی خواهد داشت.