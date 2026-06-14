هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای شمالغرب ایران

به گزارش کردپرس، بر اساس هشدار سطح نارنجی شماره ۲۶ سازمان هواشناسی کشور، زمان شروع فعالیت سامانه بارشی روز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ و زمان پایان آن روز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ خواهد بود.
نوع مخاطره در این سامانه، رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گردوخاک و در مناطق مستعد تگرگ اعلام شده است.
این سامانه روز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ شمال استانهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی را در بر میگیرد و روز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ نیز شمال استانهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و همچنین مرکز و جنوب اردبیل را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
از جمله آثار این مخاطره میتوان به جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانهها، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل و نقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید، تگرگ، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط اشیاء از ارتفاعات و خسارت به سازههای موقت و صنعت کشاورزی اشاره کرد.
در این هشدار همچنین توصیه شده است که مردم از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها خودداری کنند و از سفرهای غیرضروری، فعالیتهای طبیعتگردی، کوهنوردی و جابهجایی عشایر پرهیز شود.
سازمان هواشناسی همچنین بر احتیاط در فعالیتهای عمرانی، آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادی، آمادگی راهداری برای بازگشایی دهانه پلها و کانالها در محورهای مواصلاتی بینشهری، آمادگی شهرداریها برای پاکسازی کانالها و تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارت ناشی از وزش باد شدید تأکید کرده است.
در پایان این هشدار آمده است که شهروندان در عبور و مرور احتیاط کنند و از پارک خودرو در اطراف ساختمانهای نیمهکاره و درختان کهنسال و فرسوده خودداری کنند.
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