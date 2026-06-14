نیمی از مشترکان کردستانی بیشتر از الگوی مصرف آب مصرف می کنند

به گزارش کرد پرس، محمد فرهاد در گفت وگو با خبرنگاران به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب، با تشریح وضعیت منابع و مصارف آبی استان، گفت: الگوی مصرف آب در کردستان بین ۱۲ تا ۱۵ مترمکعب در ماه تعیین شده است و بررسی ها نشان می دهد نیمی از مشترکان خانگی استان در محدوده الگوی مصرف قرار دارند، اما ۵۰ درصد دیگر بیش از میزان استاندارد تعیین شده آب مصرف می کنند.

وی با اشاره به میزان مصرف سرانه آب در استان، افزود: متوسط مصرف آب خانگی در کشور ۱۶۲ لیتر به ازای هر نفر در شبانه روز است، اما این شاخص در کردستان به حدود ۱۸۲ لیتر می رسد که نشان می دهد مصرف آب در استان همچنان بالاتر از میانگین کشوری است و برای اصلاح این روند باید اقدامات فرهنگی، آموزشی و فنی به صورت همزمان دنبال شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان با بیان اینکه این شرکت خدمات رسانی به تمامی جمعیت شهری و بخش عمده ای از جمعیت روستایی استان را برعهده دارد، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و ۸۱ درصد جمعیت روستایی کردستان در قالب حدود هزار و ۲۰۰ روستا تحت پوشش خدمات آبفا قرار دارند.

فرهاد با اشاره به ظرفیت های تأمین آب در استان، ادامه داد: منابع آبی کردستان از طریق ۱۰ سد، ۹ تصفیه خانه آب، پنج سامانه اضطراری تأمین و تصفیه، ۱۵۰ حلقه چاه شهری، ۵۶۸ حلقه چاه روستایی، هفت رشته قنات شهری، ۱۳ رشته قنات روستایی و بیش از هزار چشمه تأمین می شود.

وی میزان تولید سالانه آب در استان را ۱۷۴ میلیون مترمکعب اعلام کرد و یادآور شد: از این میزان، سالانه ۱۱۸ میلیون مترمکعب آب مصرف می شود که ۹۴ میلیون مترمکعب آن در شهرها و مابقی در مناطق روستایی مورد استفاده قرار می گیرد؛ همچنین ۴۷ درصد منابع تأمین آب استان از منابع زیرزمینی و ۵۳ درصد از منابع سطحی و سدها تأمین می شود.

خشکسالی ششمین سال پیاپی را رقم زد

مدیرعامل آبفای کردستان در ادامه با اشاره به شرایط اقلیمی استان، بیان کرد: اگرچه در سال آبی جاری میانگین بارندگی نسبت به سال گذشته ۵۳ درصد افزایش یافته است، اما مناطق شرقی استان شامل شهرستان های قروه، بیجار و دهگلان همچنان با کاهش پنج تا ۱۵ درصدی بارش مواجه بوده اند.

فرهاد گفت: در واقع استان کردستان وارد ششمین سال متوالی خشکسالی شده و با وجود بارندگی های مطلوب امسال، آثار خشکسالی های پی درپی و برداشت های بی رویه از منابع زیرزمینی همچنان بر وضعیت منابع آبی استان سایه انداخته است.

وی با بیان اینکه ذخیره سدهای استان نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته است، اظهار کرد: هشت سد استان در سال جاری سرریز کرده اند، اما نباید این وضعیت موجب ایجاد تصور نادرست درباره پایان بحران آب شود، زیرا جبران کاهش ذخایر آب زیرزمینی به سال ها بارش مناسب و دوره های ترسالی نیاز دارد.

استحمام و کولرهای آبی در صدر مصرف کنندگان آب

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان یکی از مهم ترین راهکارهای مدیریت مصرف را اصلاح رفتارهای مصرفی خانوارها دانست و افزود: حدود ۳۰ درصد مصرف آب خانگی مربوط به استحمام است و کوتاه کردن زمان حمام می تواند تأثیر قابل توجهی در کاهش مصرف داشته باشد.

فرهاد ادامه داد: پس از استحمام، شست وشوی لباس و ظروف و همچنین استفاده از کولرهای آبی از مهم ترین بخش های مصرف آب در منازل محسوب می شوند.

وی با اشاره به نقش تجهیزات کاهنده مصرف، یادآور شد: استفاده از سردوش های کاهنده مصرف می تواند تا ۳۰ درصد در مصرف آب صرفه جویی ایجاد کند و در عین حال هزینه قبوض آب بها را تا ۵۰ درصد کاهش دهد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان همچنین درباره مصرف کولرهای آبی، یادآور شد: هر کولر آبی به طور متوسط روزانه حدود ۵۰۰ لیتر آب مصرف می کند و در صورتی که شناور آن به درستی تنظیم نشده باشد، میزان مصرف و هزینه آب بها چند برابر خواهد شد.

تخفیف ۲۰ درصدی برای مشترکان کم مصرف

فرهاد از اجرای طرح تشویقی برای کاهش مصرف آب خبر داد و بیان کرد: مشترکانی که در سال جاری بتوانند مصرف آب خود را نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۰ درصد کاهش دهند، از ۲۰ درصد تخفیف در آب بهای مصرفی برخوردار خواهند شد.

وی تأکید کرد: هدف از این مشوق ها مشارکت بیشتر مردم در مدیریت مصرف و عبور از فصل گرم سال بدون ایجاد تنش در شبکه های آبرسانی است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انشعاب های غیرمجاز اشاره کرد و گفت: هر انشعاب غیرمجاز به طور متوسط معادل پنج اشتراک مجاز آب مصرف می کند و علاوه بر تضییع حقوق عمومی، خسارت قابل توجهی به اقتصاد و خدمات رسانی شرکت آبفا وارد می سازد.

فرهاد افزود: سال گذشته ۲ هزار و ۲۸۳ فقره انشعاب غیرمجاز در استان شناسایی شد که از این تعداد هزار و ۶۷۴ مورد تعیین تکلیف و به انشعاب مجاز تبدیل یا قطع شد.

تابستان پیش رو؛ نگرانی بیشتر برای شهرهای شرقی کردستان

وی اظهار کرد: به دلیل بارندگی های مناسب و افزایش ذخایر سدها، در حال حاضر مشکلی برای تأمین آب شرب شهرهای دارای منابع سطحی پیش بینی نمی شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تأمین آب، ادامه داد: طی یک سال گذشته طرح های مهمی از جمله تأمین آب اضطراری شهر بانه از سد چراغ ویس سقز، تکمیل طرح اضطراری آبرسانی به کامیاران و ارتقای تصفیه خانه های آب بانه و دیواندره اجرا شده است.

فرهاد هشدار داد: برای شهرهای شرقی استان به ویژه قروه و بیجار احتمال تنش آبی در فصل تابستان وجود دارد که تلاش می کنیم با حفر چاه های جایگزین و مدیریت شبکه، این دوره را بدون مشکل پشت سر بگذاریم.

وی با تأکید بر اینکه تأمین پایدار آب بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست، یادآور شد: صرفه جویی در مصرف آب یک ضرورت همگانی است و شهروندان با پرهیز از مصارف غیرضروری می توانند نقش مهمی در حفظ منابع آبی و تأمین آب شرب پایدار برای همه مناطق استان ایفا کنند.