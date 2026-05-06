توقف ادغام نهادهای کردی در دولت سوریه

به گزارش کردپرس به نقل از الشرق الاوسط، روند ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه با دولت سوریه، به‌دلیل اختلافات بر سر مسائلی مانند پرونده زندانیان و بازداشت‌ها، با وقفه مواجه شده و اجرای توافق میان دو طرف را با چالش روبه‌رو کرده است.

به گزارش منابع خبری، تبادل زندانیان میان دولت سوریه و قسد که از ماه مارس آغاز شده بود، از اواسط آوریل متوقف شده و به موضوعات سیاسی گره خورده است؛ مسئله‌ای که روند اجرای توافق ۲۹ ژانویه را کند کرده است.

در همین رابطه، عبدالکریم عمر، از مسئولان ارشد «اداره خودگردان کردها» به الشرق الاوسط گفت که همچنان برخی مسائل نیازمند «گفت‌وگو و توافق بیشتر» است. به گفته او، پرونده زندانیان و بازگشت آوارگان در اولویت قرار دارد و هر دو طرف به اجرای کامل توافق متعهد هستند.

این اظهارات در حالی مطرح شده که خانواده‌های زندانیان قسد در شهرهای مختلف از جمله حسکه دست به تجمع زده و خواستار آزادی فرزندان خود شده‌اند. گزارش‌ها همچنین از بازداشت‌های متقابل میان دو طرف در استان‌های حسکه و رقه حکایت دارد.

او با تأکید بر ادامه پیگیری پرونده زندانیان گفت: «ما به اجرای کامل مفاد توافق پایبند هستیم و این توافق چارچوب مهمی برای همکاری میان اداره خودگردان و دولت انتقالی سوریه است.»

عبدالکریم عمر افزود که برنامه ادغام شامل نهادهای نظامی، امنیتی و اداری است، اما باید ویژگی‌های مناطق کردنشین نیز در نظر گرفته شود. به گفته وی، تحقق این روند نیازمند اعتمادسازی و پرهیز از تنش‌های سیاسی است.

در همین حال، منابع کردی گزارش داده‌اند که برخی خانواده‌ها از عدم امکان ملاقات با زندانیان خود در مراکز بازداشت، به‌ویژه در حلب، گلایه دارند.

این مقام کرد سوریه همچنین اعلام کرد که بازگشت آوارگان همچنان یکی از اولویت‌هاست. به گفته او، تاکنون حدود ۱۴۰۰ خانواده به عفرین بازگشته‌اند، اما هزاران خانواده دیگر در مناطق جزیره و کوبانی همچنان در انتظار بازگشت هستند. تلاش‌ها برای بازگشت آوارگان از مناطق سری کانی و گری سپی نیز ادامه دارد.

از سوی دیگر، برخی مسائل کلیدی؛ از جمله نحوه ادغام یگان‌های مدافع زنان در ساختار وزارت دفاع سوریه، آموزش به زبان کردی، به‌رسمیت شناختن مدارک آموزشی صادرشده از سوی اداره خودگردان و موضوعات مرتبط با دستگاه قضایی همچنان حل‌نشده باقی مانده است.

در همین زمینه، سیپان حمو، معاون کرد وزیر دفاع دولت موقت سوریه، پیوند زدن پرونده زندانیان به فشارهای سیاسی را «غیراخلاقی» توصیف کرد و گفت که روند تبادل زندانیان به‌صورت مرحله‌ای، رویکردی نادرست بوده است.

در مقابل، احمد الهلالی، سخنگوی تیم ریاست‌جمهوری مسئول پیگیری اجرای توافق، اعلام کرد که تأخیر در تحویل برخی نهادها، به‌ویژه دادگاه‌ها در قامشلو، بر سایر پرونده‌ها از جمله موضوع زندانیان تأثیر منفی گذاشته است.

بر اساس آمار منتشرشده، در ماه‌های اخیر چندین مرحله تبادل زندانی انجام شده که در آخرین مورد، حدود ۴۰۰ نفر از نیروهای قسد در برابر ۹۱ زندانی آزاد شدند. پیش از آن نیز صدها نفر در قالب توافق‌های مشابه مبادله شده بودند.

با این حال، گزارش‌ها از ادامه بازداشت‌های متقابل حکایت دارد. منابع محلی اعلام کرده‌اند که نیروهای قسد در حسکه چندین نفر را بازداشت کرده‌اند و در مقابل، نیروهای دولتی نیز افرادی نزدیک به قسد را در رقه دستگیر کرده‌اند.

ناظران معتقدند که ادامه این وضعیت می‌تواند روند اعتمادسازی میان دو طرف را تضعیف کرده و دستیابی به توافق نهایی برای ادغام را با دشواری بیشتری مواجه کند.