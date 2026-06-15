فعالیت و کاوش های معدنی در مناطق حفاظت شده قروه ممنوع است

توفیق زارعی در مصاحبه با خبرنگار کرد پرس از تشکیل ۵۱ فقره پرونده مرتبط به تخلفات زیست محیطی در مراجع قضایی در سال گذشته خبر داد.

به گفته او این ۵۱ پرونده تخلف شامل ۲۵ فقره تخریب و تصرف اراضی ملی، ۱۵ فقره شکار و صید غیرمجاز و ۱۰ فقره قطع غیرمجاز درختان بوده است.

زارعی میزان مساحت تخریب و تصرفات را ۸۱ هزار ۶۷۵ مترمربع دانست و به رفع تصرف اراضی ملی به مساحت ۲۲ هزار و ۶۷۸ مترمربع اشاره کرد.

او همچنین از کشف و ضبط ۲۲۰ مورد آلات و ادوات شکار غیرمجاز گفت که این ادوات شامل ۱۲ قبضه اسلحه شکاری، ۱۷۸ تیر فشنگ شکاری و تعدادی تفگ بادی، تورهای چتری و سدی، دستگاه کلاغ پران و… بوده است.

مطابق سخنان زارعی بزرگترین مشکل در مناطق حفاظت شده در سال ۱۴۰۴ آتش سوزی بیش از ۵۴ هکتار اراضی بوده که گرچه با اقدام به موقع از گستردگی آن جلوگیری شد اما هرمورد حریق در مناطق حفاظت شده باتوجه به سختی مسیر خطرات بسیار زیادی را در پی دارد.

در بحث آموزش مسایل زیست محیطی هم آن طور که رئیس اداره محیط زیست شهرستان قروه می گوید طرحی با عنوان یک ساعت با محیط بان در قالب تفاهم نامه با آموزش و پرورش شکل گرفته که در سال گذشته این طرح برای هزار و ۴۸۸ دانش آموز اجرایی شد.

توفیق زارعی از اجرای این طرح آموزشی از دوران کودکی و همین طور برای مدیران و معلمان مدارس جهت گسترش حفاظت از محیط زیست در سطح جامعه خبر داد.

صدور ۳۰۰ کارت همیار دانش آموز، از دیگر طرح هایی است که زارعی اجرای آن را برای آموزش مسایل زیست محیطی مهم عنوان کرد.

او در ادامه به وجود دو پاسگاه محیط بانی در روستاهای نعمت آباد و تکیه علیا با ۱۲ نیرو محیط بان اشاره کرد و گفت که باتوجه به مساحت مناطق حفاظت شده با کمبود نیروی محیط بان مواجه بوده و بر استخدام محیط بان تأکید کرد.

ساخت جان پناه در ارتفاع ۲ هزار و ۵۰۰ متری قله پریشان از دیگر مواردی بود که رئیس محیط زیست قروه به آن پرداخت. جان پناهی که به گفته توفیق زارعی با هدف رصد بهتر منطقه و مستندسازی حیات وحش و برخورد سریع تر با شکارچیان در کنار پناه گرفتن محیط بانان در شرایط سخت بدون هیچ گونه تغییری در زیستگاه، ساخته شده است.

براساس اظهارات زارعی برخورد با شکارچیان در مناطق حفاظت شده چندان بازدارنده نیست و در این مورد قوانین قدیمی هستند و باید به روز و تغییر یابند و باید آنقدر سخت گیرانه باشند که منجر به تکرار تخلف نشود.

او با اشاره به تخریب و تصرف اراضی حفاظت شده تصریح کرد که باید زیستگاه را حفظ کنیم اما زارعین و کشاورزان اراضی خود را زیاد می کنند و توجهی به این مهم ندارند و به زیستگاه حیات وحش اهمیتی نمی دهند.

زراعی سپس گریزی هم داشت به دو جنگ اخیر و به این سؤال که آیا در دوران جنگ به مناطق حفاظت شده آسیبی وارد شده یا نه؟ چنین پاسخ داد که در زمان جنگ در مناطق حفاظت شده شهرستان قروه موردی مبنی بر انفجار یا پرتاب موشک و سقوط پهباد نداشتیم و آسیبی هم به این مناطق وارد نشده است، هرچند نمی توان منکر وحشتی که صدای انفجار برای حیات وحش ایجاد می کند، شد.

او مهم ترین مسئله در مناطق حفاظت شده را به تلاش معدن کاران و معدن کاوان برای دسترسی به این مناطق دانست و افزود گرچه برای واگذاری با فشارهای فراوانی توسط نهادها و اشخاصی با بهانه تولید و صنعت مواجه هستیم اما تا بدین لحظه توانسته ایم دست معدن کاوان را از مناطق حفاظت شده کوتاه و اجازه فعالیت هیچ معدنی را در این مناطق ندهیم.

زارعی با بیان اینکه حفاظت مهم تر از تولید است و حرف اول را می زند بر نگهداشت محیط زیستی بکر و دست نخورده برای آیندگان تأکید کرد.