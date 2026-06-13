به گزارش کردپرس، وبسایت آمریکایی المانیتور در گزارشی اعلام کرد تام باراک، فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا در امور سوریه و عراق، قرار است روز دوشنبه وارد بغداد شود و پس از برگزاری مجموعهای از دیدارها و نشستها، روز سهشنبه نیز به اربیل سفر کند.
براساس این گزارش، این نخستین سفر باراک به بغداد پس از آن است که دونالد ترامپ دامنه مسئولیتهای او را گسترش داد تا عراق را نیز دربر بگیرد.
به نوشته المانیتور، باراک در بغداد با علی زیدی، نخستوزیر جدید عراق و دیگر مقامهای بلندپایه دیدار خواهد کرد؛ دیدارهایی که انتظار میرود در آن آمریکا بر فشارهای خود برای انحلال و خلع سلاح گروههای شبهنظامی شیعه نزدیک به ایران تأکید کند.
همچنین پیشبینی میشود دو طرف درباره گسترش همکاریها در حوزه انرژی و تجارت میان عراق، ترکیه و سوریه گفتوگو کنند؛ موضوعی که از نگاه این گزارش میتواند به کاهش نفوذ ایران در عراق کمک کند.
المانیتور به نقل از منابع خود آورده است که باراک روز سهشنبه برای انجام چند دیدار جداگانه به اربیل میرود و با مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان و نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان دیدار میکند.
در ادامه این گزارش آمده است که قرار است او با بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان نیز دیدار داشته باشد و براساس اطلاعات منتشرشده، نشستی نیز میان باراک و مظلوم کوبانی (عبدی)، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک در اربیل برگزار شود.
به نوشته المانیتور، این سفر در شرایط حساسی انجام میشود؛ همزمان با ادامه مذاکرات میان ایران و دولت ترامپ بر سر دستیابی به توافقی فراگیر و در شرایطی که برنامه هستهای ایران و موضوع تنگه هرمز از محورهای مهم تحولات منطقهای به شمار میروند.
نظر شما