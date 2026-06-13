قیمت مرغ زنده در آذربایجان غربی ۲۳۵ تا ۲۴۷ هزار تومان است

او اضافه کرد: به دلیل وجود مازاد تولید در استان، بخشی از محصولات به استان‌های همجوار ارسال می‌شود.

بستانچی درخصوص آمار تولید مرغ طی سال گذشته در آذربایجان غربی اظهار کرد: میزان جوجه‌ریزی در سال گذشته با سه درصد کاهش نسبت به سال پیش از آن به ۶۲ میلیون قطعه رسید.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی ادامه داد: از مجموع ۷۶۷ واحد مرغداری پروانه دار در استان، ۶۷۴ واحد (معادل ۸۸ درصد) دارای فعالیت هستند که در سال گذشته اقدام به تولید کرده‌اند.

بستانچی با اشاره به میانگین تولید ۳.۷ میلیون قطعه در هر واحد مرغداری گفت: با وجود افزایش هزینه‌های تولید در سال گذشته به دلیل شرایط اقتصادی و چالش‌های موجود، فراوانی مرغ در بازار استان همواره حفظ شده است