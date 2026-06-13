به گزارش کرد پرس، سعید آقاخانی، بازیگر و کارگردان شناخته‌شده کشور، در جریان سفر به شهرستان بیجار و با پیوستن به پویش «بساز مدرسه» به عنوان سفیر مدرسه‌سازی استان کردستان معرفی شد.

آقاخانی در این مراسم با اعلام حمایت از نهضت توسعه فضاهای آموزشی، گفت: به عنوان سفیر مدرسه‌سازی از این حرکت ملی حمایت می‌کنم و از همه هموطنان عزیز می‌خواهم در حد توان خود در بازسازی و نوسازی مدارس سهیم باشند.

وی افزود: دانش‌آموزان سراسر کشور شایسته بهره‌مندی از فضاهای آموزشی استاندارد و مناسب هستند و مشارکت مردم می‌تواند نقش مهمی در تحقق این هدف ایفا کند.

سفیر مدرسه‌سازی استان کردستان با تأکید بر اهمیت مسئولیت‌پذیری اجتماعی، اظهار کرد: امیدوارم با همراهی مردم و خیران بتوانیم آینده‌ای روشن‌تر برای فرزندان ایران رقم بزنیم و زمینه توسعه و آبادانی هرچه بیشتر کشور را فراهم سازیم.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کردستان نیز در این مراسم، گفت: هم‌اکنون هشت پروژه آموزشی شهری و روستایی در شهرستان بیجار در دست اجرا است که با تأمین اعتبارات استانی و ملی، برای بهره‌برداری در دهه فجر و هفته دولت برنامه‌ریزی شده‌اند.

ماجد احمدی افزود: حضور سعید آقاخانی به عنوان یکی از چهره‌های بومی و شناخته‌شده بیجار، ظرفیت ارزشمندی برای ترویج فرهنگ مشارکت در مدرسه‌سازی و جذب خیران به این حوزه محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: از امروز آقای آقاخانی فعالیت خود را به عنوان سفیر مدرسه‌سازی استان کردستان آغاز کرده و در قالب این همکاری، احداث یک مدرسه ۶ کلاسه مجهز، یک زمین ورزشی و یک پلاتوی فرهنگی و هنری با مشارکت ایشان و همراهی خیران مدرسه‌ساز دنبال خواهد شد.

در پایان این مراسم، توافق‌نامه اجرای طرح‌های مشارکتی در حوزه مدرسه‌سازی و توسعه فضاهای آموزشی با حضور فرماندار بیجار، سعید آقاخانی و مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کردستان به امضا رسید.