ادعای رئیس موضع میهنی درباره فروش غیرقانونی ۸۰ هزار قطعه زمین در سلیمانیه

به گزارش کردپرس، علی حمهصالح، رئیس جنبش موضع میهنی، اعلام کرد همه زمینهایی که قرار بود به معلمان و کارمندان سلیمانیه واگذار شود، از سوی مسئولان به فروش رسیده است.
او گفت تیمی برای اجرای این روند تشکیل شده و بهصورت مستمر زمینها را به شکل غیرقانونی و تحت عنوان «افراز جدید» قطعهبندی و واگذار میکنند.
به گفته علی حمهصالح، زمینهایی که قرار بود در سلیمانیه به معلمان و کارمندان داده شود، بهصورت متری تقسیم شده و سپس از طریق شرکتی به نام «مادان» برای آنها فرم و مجوز صادر شده است.
وی مدعی شد تاکنون نزدیک به ۸۰ هزار قطعه زمین به شکل غیرقانونی قطعهبندی شده و این روند بدون دخالت دولت، اداره ثبت اسناد و شهرداری ادامه یافته است.
او ارزش این زمینها را بیش از یک میلیارد دلار عنوان کرد.
رئیس موضع میهنی همچنین گفت این پرونده را به دادگاه ارجاع داده و جزئیات افراد پشت این موضوع را ارائه کرده، اما تاکنون دادگاه واکنشی نشان نداده است.
علی حمهصالح در پایان اظهار کرد افرادی که این زمینهای «سرقتشده» را خریداری کردهاند، از او گلایه میکنند که چرا درباره این پرونده صحبت میکند
نظر شما