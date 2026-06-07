رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ در حالی شور و هیجان را به اوج خود رسانده است که بررسی ترکیب تیم‌های حاضر، یک پدیده شگفت‌انگیز و غرورآفرین را برای جامعه کُردزبان جهان به تصویر می‌کشد. حضور همزمان ۱۰ بازیکن برتر کُردتبار در قالب چهار تیم مختلف، یکی از جذاب‌ترین خطوط داستانی این جام را رقم زده است.

در این میان، تیم ملی عراق با اتکا به سیاست جذب استعدادهای بومی و مهاجر، به دژ اصلی ستارگان کُرد تبدیل شده است. ترکیب عراق با حضور ۶ بازیکن کُرد از جمله آکام هاشم و ریبین سولاقه در خط دفاعی، شاکله محکمی به خود گرفته است. در کنار آن‌ها، ستاره‌های خلاق و تکنیکی همچون میرخاس دوسکی، ایمار شیر، مارکو فرج و پدیده جوان و آینده‌دار آن‌ها یعنی یوسف امین، ستون‌های اصلی شیرهای بین‌النهرین را در این ماراتن جهانی تشکیل می‌دهند.

اما حضور کُردها به قاره آسیا محدود نمی‌شود؛ در قاره سبز و در اردوی تیم ملی ترکیه، دو صخره دفاعی مستحکم و نام‌آشنای فوتبال اروپا یعنی اوزان کاباک و محمد زکی چیلیک با اصالت کُردی خود، وظیفه حراست از دروازه این تیم را بر عهده دارند. کمی آن‌طرف‌تر و در قلب مانشافت، دنیز اونداف، مهاجم چارچوب‌شناس و زهردار تیم ملی آلمان، نماینده پرقدرت جامعه کُرد در یکی از مدعیان اصلی قهرمانی جهان است.

در نهایت، نوبت به تیم ملی ایران می‌رسد؛ جایی که عقاب باسابقه و محبوب فوتبال ایران، علیرضا بیرانوند، با اصالت لک و کُردی خود و به عنوان یکی از با تجربه‌ترین دروازه‌بان‌های آسیا، در درون دروازه یوزها ایستاده است تا وزن تجربه و اقتدار این جمع ۱۰ نفره را کامل کند.

جام جهانی ۲۰۲۶ حالا فراتر از رقابت کشورها، به صحنه درخشش اصالت و استعدادی بدل شده که ریشه در خاک زاگرس دارد و شاخه‌هایش تا بوندسلیگا و ویترین فوتبال جهان قد کشیده است. باید دید این ارتش ۱۰ نفره در پایان این رویداد بزرگ، چه خاطراتی را در تاریخ فوتبال جهان سنجاق خواهند کرد.