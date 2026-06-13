1775 بوته خشخاش در قروه کشف و امحا شد

به گزارش کرد پرس، سرهنگ واحد مظفری پیش از ظهر امروز شنبه با اعلام خبر کشف و امحای یک هزار و ۷۷۵ بوته خشخاش در بخش سریش آباد از توابع شهرستان قروه، گفت: در راستای مقابله با کشت و توزیع مواد مخدر و شناسایی مزارع غیرمجاز، اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی مأموران انتظامی در دستور کار قرار گرفت.

وی اظهار کرد: مأموران بخش انتظامی سریش‌آباد پس از انجام میدانی و رصدهای فنی، با هماهنگی مقام قضایی موفق شدند یک‌هزار و ۷۷۵ بوته گیاه خشخاش را شناسایی و پس از کشف، معدوم کنند.

فرمانده انتظامی قروه با اشاره به دستگیری یک تن در این عملیات، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مرتبط با کشت، فروش یا توزیع مواد مخدر، موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی پلیس اطلاع دهند.