انتقاد استاندار آذربایجان غربی از کاهش پرداخت تسهیلات بانکی به بخش تولید

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی امروز در جلسه هماهنگی تأمین مالی بخش تولید استان، بر ضرورت افزایش سهم آذربایجانغربی از منابع و اعتبارات ملی تأکید کرده و افزود: همکاری همهجانبه دستگاهها و شبکه بانکی در این مسیر ضروری است.
او همچنین با اشاره به آسیب برخی سیاستها به بخش تولید، خاطرنشان کرد: رویکرد دولت بر تفویض اختیار به استانها استوار است و بانکها باید با تسهیل فرآیندها، شرایط مناسبتری برای تأمین مالی واحدهای تولیدی فراهم کنند.
استاندار آذربایجانغربی کمبود سرمایه در گردش را نیز از مهمترین چالشهای تولید عنوان کرده و افزود: با توجه به افزایش نیاز واحدهای اقتصادی به نقدینگی، میزان تسهیلات باید متناسب با این شرایط افزایش یابد.
رحمانی همچنین نقش تقویت تولید در کنترل قیمتها و تنظیم بازار را کلیدی دانسته و اضافه کرد: اقتصاد کشور بانکمحور بوده و تأمین سرمایه در گردش تولید بر عهده شبکه بانکی است؛ از اینرو، هرگونه کوتاهی در این زمینه با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
او در پایان با تأکید بر ظرفیتهای اقتصادی استان، افزود: آذربایجانغربی توان تبدیل شدن به یک قطب نوظهور اقتصادی را دارد، مشروط بر آنکه بانکها همراهی لازم را با بخش تولید داشته باشند.
سرویس آذربایجان غربی- استاندار آذربایجانغربی با انتقاد از کاهش پرداخت تسهیلات بانکی به بخش تولید، گفت: شفافسازی بانکها و افزایش حمایتهای مالی برای رفع موانع تولید و تقویت اقتصاد استان در دستورکار باشد.
به گزارش کردپرس، رضا رحمانی امروز در جلسه هماهنگی تأمین مالی بخش تولید استان، بر ضرورت افزایش سهم آذربایجانغربی از منابع و اعتبارات ملی تأکید کرده و افزود: همکاری همهجانبه دستگاهها و شبکه بانکی در این مسیر ضروری است.
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