۴۸ پروژه نیمه تمام ورزشی کردستان در دولت چهاردهم تکمیل می شود

به گزارش کرد پرس، آرش لهونی در آیین تجلیل از مدال آوران، داوران و مربیان کردستانی عرصه های بین المللی، جهانی و آسیایی با عنوان «یادبود شهدای جنگ رمضان» در سنندج، توسعه ورزش را مستلزم هم افزایی دستگاه های فرهنگی و اجرایی دانست و گفت: ورزش باید به بخشی از فرهنگ عمومی جامعه تبدیل شود؛ چرا که توسعه فعالیت های ورزشی نقش مهمی در افزایش نشاط اجتماعی، ارتقای سلامت عمومی و کاهش آسیب های اجتماعی دارد.

وی با تأکید بر ظرفیت های بالای جوانان کرستان، افزود: جوانان کردستان سرمایه های ارزشمند این دیار هستند و از استعدادهای فراوانی برخوردارند؛ اگر بسترهای لازم برای شکوفایی توانمندی های آنان فراهم شود، بدون تردید شاهد تداوم افتخارآفرینی ورزشکاران استان در میادین مختلف خواهیم بود.

استاندار کردستان حمایت همه جانبه از قهرمانان ورزشی را ضرورتی انکارناپذیر عنوان کرد و اظهار کرد: تمامی دستگاه های اجرایی باید در راستای توسعه زیرساخت ها و فراهم کردن امکانات مورد نیاز ورزش استان، نقش و مسئولیت خود را ایفا کنند.

لهونی با بیان اینکه حمایت از ورزشکاران نباید تنها به دوران قهرمانی محدود شود، ادامه داد: موضوعاتی نظیر اشتغال، معیشت و تأمین آینده شغلی ورزشکاران باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد تا قهرمانان بتوانند با آرامش خاطر مسیر حرفه ای خود را دنبال کنند.

وی همچنین با اشاره به نقش اثرگذار مدیریت شهری در توسعه ورزش، یادآور شد: شهرداری ها می توانند با استفاده از ظرفیت مسئولیت های اجتماعی، نقش مهمی در حمایت از ورزش ایفا کنند؛ پیشرفت ورزش در استان نیازمند عزم جمعی است و حفظ و حمایت از قهرمانان ورزشی نیز بدون مشارکت جدی شهرداری ها و هم افزایی دستگاه های مرتبط امکان پذیر نخواهد بود.

استاندار کردستان پیشکسوتان ورزشی را گنجینه های ارزشمند تجربه و از پایه گذاران افتخارات ورزش استان توصیف کرد و بر بهره گیری از ظرفیت آنان در مسیر رشد و توسعه ورزش و تربیت نسل آینده قهرمانان تأکید کرد.