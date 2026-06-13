۲۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۸

شورای هماهنگی بانک‌ها؛

تایید حمله سایبری به چهار بانک/ اطلاعات مشتریان افشا نشده است

تایید حمله سایبری به چهار بانک/ اطلاعات مشتریان افشا نشده است

شورای هماهنگی بانک های کشور با تایید حمله سایبری «محدود» به چهار بانک اعلام کرد اطلاعات مشتریان این بانک ها افشا نشده است.

به گزارش کرد پرس، در این اطلاعیه آمده است:

« به آگاهی هم‌وطنان ارجمند می‌رساند،
پیرو اختلال پیش‌آمده در سامانه‌های بانک ملی ایران، بانک تجارت، بانک صادرات ایران و بانک توسعه صادرات، تیم‌های فنی بلافاصله پس از شناسایی نشانه‌های غیرعادی، اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی لازم را برای صیانت از داده‌های مشتریان و زیرساخت‌های بانکی کشور به اجرا گذاشتند.
بررسی‌های دقیق فنی حاکی از آن است که این اختلال ناشی از یک حمله سایبری محدود به این چهار بانک بوده و خوشبختانه هیچ‌گونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مشتریان رخ نداده و نشت اطلاعاتی اتفاق نیفتاده است.

در حال حاضر تمام زیرساخت‌ها تحت کنترل کامل کارشناسان فنی قرار دارد و عملیات ایمن‌سازی و بازیابی سامانه‌ها با سرعت در حال انجام است.

اولویت اصلی، حفظ امنیت و حریم خصوصی مشتریان شبکه بانکی کشور است. تمام تلاش بخش فنی پشتیبان بر آن است که خدمات بانکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با بالاترین سطح امنیت به حالت عادی بازگرداند.

از تمام مشتریان گرامی تقاضا داریم اخبار و اطلاعات تکمیلی را صرفاً از طریق کانال‌های رسمی پیگیری کنند.

از بابت محدودیت‌های موقت ایجادشده عذرخواهی می‌کنیم و از صبوری و همراهی شما سپاسگزاریم.


 

کد مطلب 2796300

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha