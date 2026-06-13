تایید حمله سایبری به چهار بانک/ اطلاعات مشتریان افشا نشده است

به گزارش کرد پرس، در این اطلاعیه آمده است:
« به آگاهی هموطنان ارجمند میرساند،
پیرو اختلال پیشآمده در سامانههای بانک ملی ایران، بانک تجارت، بانک صادرات ایران و بانک توسعه صادرات، تیمهای فنی بلافاصله پس از شناسایی نشانههای غیرعادی، اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی لازم را برای صیانت از دادههای مشتریان و زیرساختهای بانکی کشور به اجرا گذاشتند.
بررسیهای دقیق فنی حاکی از آن است که این اختلال ناشی از یک حمله سایبری محدود به این چهار بانک بوده و خوشبختانه هیچگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مشتریان رخ نداده و نشت اطلاعاتی اتفاق نیفتاده است.
در حال حاضر تمام زیرساختها تحت کنترل کامل کارشناسان فنی قرار دارد و عملیات ایمنسازی و بازیابی سامانهها با سرعت در حال انجام است.
اولویت اصلی، حفظ امنیت و حریم خصوصی مشتریان شبکه بانکی کشور است. تمام تلاش بخش فنی پشتیبان بر آن است که خدمات بانکی در کوتاهترین زمان ممکن و با بالاترین سطح امنیت به حالت عادی بازگرداند.
از تمام مشتریان گرامی تقاضا داریم اخبار و اطلاعات تکمیلی را صرفاً از طریق کانالهای رسمی پیگیری کنند.
از بابت محدودیتهای موقت ایجادشده عذرخواهی میکنیم و از صبوری و همراهی شما سپاسگزاریم.
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