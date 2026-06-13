۲۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۷

افزایش ظرفیت تردد مسافری از مرز خسروی

افزایش ظرفیت تردد مسافری از مرز خسروی

سرویس کرمانشاه _ مدیرکل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه از شتاب گرفتن پروژه‌های عمرانی، خدماتی و رفاهی در پایانه مرزی خسروی خبر داد و گفت: با اجرای مجموعه‌ای از طرح‌های زیرساختی، ظرفیت خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی در این مرز به شکل قابل توجهی افزایش می‌یابد.

به گزارش کردپرس؛ علی سلیمی با اشاره به روند آماده‌سازی پایانه مرزی خسروی برای اربعین حسینی ۱۴۰۵ اظهار کرد: در راستای ارتقای سطح خدمات‌رسانی به زائران، مجموعه‌ای از پروژه‌های عمرانی، رفاهی و فرهنگی در این مرز در حال اجراست که بخشی از آن‌ها تا پیش از آغاز موج سفرهای اربعین به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: احداث ۶ هزار مترمربع سایه‌بان جدید در مسیر تردد زائران، ظرفیت سایه‌بان های پایانه مرزی خسروی را به بیش از ۱۸ هزار مترمربع افزایش می‌دهد. همچنین احداث ۵۶ چشمه سرویس بهداشتی، توسعه و بروز رسانی سیستم های روشنایی، بهسازی زیرساخت‌ها و آماده‌سازی فضاهای مورد نیاز مواکب در دست اجراست.

مدیرکل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه از انجام عملیات خاکبرداری و آماده‌سازی پارک‌سوار ویژه استقرار ناوگان حمل‌ و نقل جاده‌ای به متراژ بیش از ۸ هکتار خبر داد و گفت: محل استراحت رانندگان ناوگان حمل‌ و نقل عمومی اتوبوسی و سواری نیز برای ارائه خدمات مطلوب در ایام تردد زائران تجهیز و آماده‌سازی می‌شود.

سلیمی ادامه داد: احداث پل جدید در ورودی شرقی پایانه مرزی خسروی، اجرای کانال دفع آب‌های سطحی، ساخت نمازخانه‌ای به مساحت ۳۵۰ مترمربع، احداث ساختمان اداری جدید و تکمیل یادمان شهدای مرز خسروی از دیگر پروژه‌های مهم در حال اجراست.

وی با اشاره به اقدامات فرهنگی و محیطی در مرز خسروی افزود: زیباسازی محیط، اجرای دیوارنگاره‌ها، فضاسازی بصری و ایجاد جلوه‌های معنوی متناسب با حال و هوای اربعین نیز در دستور کار قرار دارد تا زائران در فضایی مناسب و در شأن این رویداد بزرگ مذهبی خدمات دریافت کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه تأکید کرد: با تکمیل پروژه‌های در دست اجرا، مرز خسروی با آمادگی و ظرفیت بیشتری نسبت به سال‌های گذشته پذیرای زائران خواهد بود و شرایط برای تردد ایمن، روان و آرام زائران اربعین فراهم می‌شود.

کد مطلب 2796286

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