افزایش ظرفیت تردد مسافری از مرز خسروی

به گزارش کردپرس؛ علی سلیمی با اشاره به روند آماده‌سازی پایانه مرزی خسروی برای اربعین حسینی ۱۴۰۵ اظهار کرد: در راستای ارتقای سطح خدمات‌رسانی به زائران، مجموعه‌ای از پروژه‌های عمرانی، رفاهی و فرهنگی در این مرز در حال اجراست که بخشی از آن‌ها تا پیش از آغاز موج سفرهای اربعین به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: احداث ۶ هزار مترمربع سایه‌بان جدید در مسیر تردد زائران، ظرفیت سایه‌بان های پایانه مرزی خسروی را به بیش از ۱۸ هزار مترمربع افزایش می‌دهد. همچنین احداث ۵۶ چشمه سرویس بهداشتی، توسعه و بروز رسانی سیستم های روشنایی، بهسازی زیرساخت‌ها و آماده‌سازی فضاهای مورد نیاز مواکب در دست اجراست.

مدیرکل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه از انجام عملیات خاکبرداری و آماده‌سازی پارک‌سوار ویژه استقرار ناوگان حمل‌ و نقل جاده‌ای به متراژ بیش از ۸ هکتار خبر داد و گفت: محل استراحت رانندگان ناوگان حمل‌ و نقل عمومی اتوبوسی و سواری نیز برای ارائه خدمات مطلوب در ایام تردد زائران تجهیز و آماده‌سازی می‌شود.

سلیمی ادامه داد: احداث پل جدید در ورودی شرقی پایانه مرزی خسروی، اجرای کانال دفع آب‌های سطحی، ساخت نمازخانه‌ای به مساحت ۳۵۰ مترمربع، احداث ساختمان اداری جدید و تکمیل یادمان شهدای مرز خسروی از دیگر پروژه‌های مهم در حال اجراست.

وی با اشاره به اقدامات فرهنگی و محیطی در مرز خسروی افزود: زیباسازی محیط، اجرای دیوارنگاره‌ها، فضاسازی بصری و ایجاد جلوه‌های معنوی متناسب با حال و هوای اربعین نیز در دستور کار قرار دارد تا زائران در فضایی مناسب و در شأن این رویداد بزرگ مذهبی خدمات دریافت کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه تأکید کرد: با تکمیل پروژه‌های در دست اجرا، مرز خسروی با آمادگی و ظرفیت بیشتری نسبت به سال‌های گذشته پذیرای زائران خواهد بود و شرایط برای تردد ایمن، روان و آرام زائران اربعین فراهم می‌شود.