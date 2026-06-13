پلیس دهگلان خرده فروش مواد مخدر را با بیش از ۲ کیلو تریاک زمین گیر کرد

به گزارش کرد پرس، سرهنگ محسن آذرهمایون در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: در پی دریافت گزارش های مردمی مبنی بر فعالیت یکی از سوداگران مرگ در زمینه توزیع مواد مخدر، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و بهره گیری از شگردهای پلیسی، متهم را شناسایی کردند و در یک عملیات ضربتی با هماهنگی مرجع قضایی وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دهگلان اظهار کرد: در بازرسی از خودروی متهم، ۲ کیلو و ۲۹۵ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد.

سرهنگ آذرهمایون با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای متهم، ادامه داد: پس از تکمیل تحقیقات، پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل شد.

وی با تأکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر، یادآور شد: مبارزه مستمر با مواد مخدر از اولویت های پلیس است و شهروندان می توانند هرگونه اخبار و اطلاعات امنیتی و انتظامی را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.