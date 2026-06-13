قاچاق ۲۳ هزار لیتر گازوئیل در مریوان با جریمه ۲۴ میلیارد ریالی پایان یافت

به گزارش کرد پرس، حسین رحیمیان در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: پرونده قاچاق ۲۳ هزار لیتر گازوئیل به ارزش هشت میلیارد ریال در شعبه تعزیرات حکومتی مریوان مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی مستندات و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی از سوی متهم، اتهام انتسابی را محرز دانست و وی را به پرداخت ۲۴ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به چگونگی کشف این محموله، اظهار کرد: ماموران گمرک باشماق مریوان هنگام کنترل و بازرسی خودروهای عبوری، تانکر حامل سوخت قاچاق را که در مخزن آب جاسازی شده بود، شناسایی و کشف کردند.

رحیمیان ادامه داد: پس از کشف محموله، پرونده تخلف برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال و در نهایت حکم محکومیت متهم صادر شد.