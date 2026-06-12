طرح حفاظت بافت تاریخی ارومیه به تصویب رسید

به گزارش کردپرس، مرتضی صفری، در نشست خبری، از دستاوردهای گسترده این حوزه در سال گذشته و برنامه‌های آتی برای توسعه گردشگری و حفاظت از میراث‌فرهنگی استان خبر داد و با اشاره به اهمیت حفاظت شهری اظهار کرد: طرح مطالعه حفاظت از بافت تاریخی ارومیه پس از طی مراحل کارشناسی و رفع اختلاف‌نظرها در شورای عالی شهرسازی کشور، به تصویب نهایی رسیده که به‌زودی این طرح ابلاغ خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی تأکید کرد: ارومیه در کنار اردبیل، تنها مرکز استان در کشور است که موفق به تکمیل مطالعات این طرح شده و این موضوع از اهمیت بالایی در حفاظت از میراث شهری برخوردار است.

او همچنین از افزایش تعداد آثار ثبت ملی استان خبر داد و گفت: در سال گذشته ۱۸ اثر تاریخی جدید در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد و با آماده بودن ۱۵ پرونده دیگر، مجموع آثار ثبت ملی استان به ۱۸۸۲ مورد رسید.

صفری تصریح کرد: سال گذشته ۹۰ فقره موافقت اصولی برای ایجاد تأسیسات گردشگری از جمله هتل‌ها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و مجتمع‌های گردشگری به ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومان صادر شده است و در حال حاضر ۵۴ پروژه گردشگری با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به ارزش ۲۰ هزار میلیارد تومان در استان در حال اجراست که پیش‌بینی می‌شود با اتمام آن‌ها برای هزار نفر اشتغال‌زایی شده و به ظرفیت اقامتی استان نیز دو هزار تخت اضافه شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: همچنین ۱۱ پروژه با اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته به بهره‌برداری رسیده است.

او با اشاره به اقدامات حفاظتی گفت: در حال حاضر ۸۵ پروژه مرمتی و فنی در سطح استان در حال اجراست که از آن جمله می‌توان به پروژه تاریخی_فرهنگی شمس تبریزی خوی اشاره کرد تلاش‌ داریم تا این پروژه با ۳۵۰۰ مترمربع زیربنا، پیش از همایش شمس و مولانا در مهرماه به پایان برسد.

صفری در بخش حفاظت از آثار، با اشاره به از اقدامات موفقیت‌آمیز یگان حفاظت اضافه کرد: طی سال گذشته ۱۰۴ قطعه شیء تاریخی کشف، ۳۵ نفر در پرونده‌های حفاری غیرمجاز دستگیر و ۸۶۵ مورد پایش و سرکشی از محوطه‌های تاریخی استان انجام شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با تأکید بر حمایت از هنرمندان، از پرداخت ۱۲۴ میلیارد تومان تسهیلات به فعالان صنایع‌دستی استان خبر داد و افزود: ۲۶ هنرمند جدید موفق به دریافت «مهر اصالت ملی» شده‌اند که با این حساب، مجموع آثار دارای این نشان در استان به ۱۰۱ اثر رسید و در این میان، رشته منبت‌کاری با ۱۵ اثر، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

او همچنین به میزان صادرات صنایع‌دستی استان اشاره و تصریح کرد: آذربایجان غربی با صادرات ۲۹ میلیون و ۶۵ هزار دلار کالاهای صنایع‌دستی در سال گذشته توانسته است جایگاه برتر کشور را از آن خود کند.