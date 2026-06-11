نماینده پارلمان عراق: درآمدهای ارسالی اقلیم به بغداد تنها ۱۰ درصد رقم واقعی است

به گزارش کردپرس، عالیه نصیف، نماینده ائتلاف بازسازی و توسعه، در واکنش به بیانیه فرهاد اتروشی اعلام کرد همه شهروندان عراق در حقوق و مسئولیت‌ها برابر هستند و به همین دلیل، حقوق کارکنان اقلیم کردستان نیز همانند حقوق کارکنان دولت مرکزی و استان‌ها، خط قرمز همه طرف‌های حاضر در روند سیاسی عراق از قانون‌گذاران تا مسئولان اجرایی به شمار می‌رود.

او تأکید کرد که عراق اکنون با بحرانی مالی روبه‌رو است که از سال ۱۹۲۱ تاکنون نمونه‌ای برای آن وجود نداشته و در شرایطی که صادرات نفت به‌عنوان تنها منبع درآمد کشور بیش از شش ماه متوقف شده، کشور به همکاری و همبستگی مالی نیاز دارد.

عالیه نصیف در پیامی در شبکه «ایکس» نوشت: «امروز هم قانون بودجه وجود دارد و هم توافق سیاسی درباره تحویل درآمدهای غیرنفتی از اقلیم کردستان به دولت مرکزی؛ اما میزان پولی که تاکنون از اقلیم به بغداد ارسال شده، تنها ۱۰ درصد از ارقام واقعی است.»