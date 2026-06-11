به گزارش کردپرس، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد، روز گذشته در سخنانی نسبت به تشدید خشونت‌ها و درگیری‌ها در منطقه هشدار داد و اعلام کرد که هرگونه افزایش تنش در خاورمیانه تأثیر مستقیم بر روند تحولات سوریه خواهد داشت.

وی در سخنرانی خود در شورای امنیت سازمان ملل گفت: «سوریه پس از بیش از ۱۳ سال خشونت و جنگ، سرانجام در حال تجربه بازگشت تدریجی امید به سوی صلح و ثبات است.»

گوترش همچنین از تصمیمات مرتبط با لزوم انحصار سلاح در دست دولت لبنان حمایت کرد و از تمامی طرف‌ها خواست به توافق‌های آتش‌بس پایبند بمانند و برای دستیابی به یک راه‌حل پایدار تلاش کنند؛ راه‌حلی که بر اساس قطعنامه ۱۷۰۱ بتواند حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال لبنان را تضمین کند.

دبیرکل سازمان ملل در ادامه از تمدید سه‌هفته‌ای توافق آتش‌بس میان لبنان و اسرائیل استقبال کرد و این اقدام را فرصتی برای ادامه گفت‌وگوها و کاهش تنش‌ها در منطقه ارزیابی کرد.