برای شکستن کمر فساد در معدن طلا تلاش می کنم +فیلم

به گزارش کرد پرس، محمدرسول شیخی زاده در مراسم تجلیل از ورزشکاران شهرستان قروه، گفت: یک روز پشت پرده فساد در معدن طلای منطقه را برای مردم بازگو خواهم کرد؛ فسادی که باعث شده مردم منطقه با مشکلات متعدد مواجه باشند، در حالی که عده ای در جاهای دیگر از آن منافع میلیاردی به دست می آورند.

وی با بیان اینکه مبارزه با فساد همواره یکی از شعارها و اولویت های اصلی او بوده است، اظهار کرد: با افتخار اعلام می کنم که امروز نیز شعارم مبارزه با فساد است و در بسیاری از موارد نیز در این مسیر موفق بوده ایم.

نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخی رویه های مدیریتی در دستگاه های اجرایی، افزود: زمانی که مدیری به جای شایسته سالاری، فرزند خود یا وابستگان مجموعه تحت نظارتش را در روزهای پایانی مسئولیت در دستگاه دولتی استخدام می کند، طبیعی است که جایی برای نخبگان، قهرمانان ملی، بین المللی، آسیایی، جهانی و المپیکی باقی نماند.

شیخی زاده ادامه داد: در برابر چنین مواردی ایستادگی کرده ام و نتایج آن نیز مشخص است؛ برخی مدیران کل در استان کردستان به دنبال پیگیری های انجام شده و به دلیل تخلفات و فساد از مسئولیت کنار گذاشته شدند.

وی با تأکید بر اینکه هیچ گاه بدون سند و مدرک اتهامی را مطرح نمی کند، یادآور شد: هر جا مستندات تخلف به دستم رسیده، کوتاه نیامده ام و تا ریشه کن شدن آن موضوع را پیگیری کرده ام و در این مسیر با کسی تعارف ندارم.

نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس بیان کرد: البته در برخی حوزه ها هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده ایم و پشتیبانان مافیاهای فساد همچنان مانع تراشی می کنند، اما مبارزه با فساد را متوقف نخواهیم کرد و در زمان مناسب حقایق بیشتری را با مردم در میان خواهیم گذاشت.