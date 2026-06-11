پلیس مریوان مزرعه خشخاش را منهدم کرد

به گزارش کرد پرس، سرهنگ عطا نادری گفت: مقابله با عاملان کشت و توزیع مواد مخدر و شناسایی مزارع غیرمجاز در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان قرار گرفت.

وی اظهار کرد: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، رصدهای فنی و هماهنگی با مقام قضایی، موفق به شناسایی و کشف یک هزار و ۲۵۰ بوته گیاه خشخاش و پنج هزار و ۳۰۰ گرم گیاه گل (گراس) شدند.

فرمانده انتظامی مریوان افزود: در ادامه این عملیات، تمامی بوته های کشف شده معدوم و یک نفر نیز به اتهام کشت و نگهداری مواد مخدر دستگیر شد.

سرهنگ نادری ادامه داد: متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مرتبط با کشت، نگهداری، فروش یا توزیع مواد مخدر، موضوع را در اسرع وقت به پلیس گزارش کنند.