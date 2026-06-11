۲۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۴

پلیس مریوان مزرعه خشخاش را منهدم کرد

پلیس مریوان مزرعه خشخاش را منهدم کرد

سرویس کردستان - فرمانده انتظامی شهرستان مریوان از کشف و امحای یک هزار و ۲۵۰ بوته خشخاش و بیش از پنج کیلوگرم گراس در عملیاتی پلیسی خبر داد و گفت: یک متهم در این رابطه دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.

به گزارش کرد پرس، سرهنگ عطا نادری گفت: مقابله با عاملان کشت و توزیع مواد مخدر و شناسایی مزارع غیرمجاز در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان قرار گرفت.

وی اظهار کرد: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، رصدهای فنی و هماهنگی با مقام قضایی، موفق به شناسایی و کشف یک هزار و ۲۵۰ بوته گیاه خشخاش و پنج هزار و ۳۰۰ گرم گیاه گل (گراس) شدند.

فرمانده انتظامی مریوان افزود: در ادامه این عملیات، تمامی بوته های کشف شده معدوم و یک نفر نیز به اتهام کشت و نگهداری مواد مخدر دستگیر شد.

سرهنگ نادری ادامه داد: متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مرتبط با کشت، نگهداری، فروش یا توزیع مواد مخدر، موضوع را در اسرع وقت به پلیس گزارش کنند.

کد مطلب 2796239

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