به گزارش کردپرس، وزارت امور خارجه ترکیه در واکنش به اظهارات بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اعلام کرد: «دروغهایی که نتانیاهو، به عنوان عامل نسلکشی، برای پنهان کردن حقایق مطرح میکند، نمیتواند مسئولیت او در قبال جنایتهای سنگینی را که مرتکب شده است، پنهان کند.»
وزارت خارجه ترکیه در بیانیهای مکتوب درباره اظهارات نتانیاهو تأکید کرد که اتهامات بیاساس، تحریکآمیز و دور از واقعیت علیه رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، تنها تلاشی از سوی نتانیاهو و همدستانش برای گمراه کردن افکار عمومی بینالمللی است.
در این بیانیه آمده است: «دروغهایی که نتانیاهو، عامل نسلکشی، برای تحریف واقعیتها به آن متوسل میشود، نمیتواند مسئولیت او در قبال جنایتهای سنگینی را که مرتکب شده است، پنهان سازد. ما به عنوان ترکیه، از این پس نیز حقایق مربوط به نتانیاهو و همدستانش را با صریحترین زبان ممکن بیان خواهیم کرد.»
وزارت خارجه ترکیه همچنین اعلام کرد که آنکارا با قاطعیت به تلاشهای خود برای پاسخگو کردن نتانیاهو و همکارانش در برابر مراجع قضایی بینالمللی ادامه خواهد داد.
در پایان این بیانیه آمده است: «ما با عزم راسخ به فعالیتهای خود ادامه خواهیم داد تا نتانیاهو و همدستانش به دلیل اقداماتی که ارزشهای انسانی و حقوقی را نادیده میگیرند، در برابر نهادهای قضایی بینالمللی پاسخگو شوند.»
گفتنی است، این واکنش پس از آن مطرح شد که بنیامین نتانیاهو چند روز پیش در اظهاراتی تند، رجب طیب اردوغان را به دلیل مواضعش علیه اسرائیل مورد انتقاد قرار داده و او را به سرکوب و کشتار کردها متهم کرده بود.
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