آری هرسین: حاکمان سلیمانیه باید به اراده واقعی مردم احترام بگذارند

به گزارش کردپرس، آری هرسین، مسئول شاخه چهارم حزب دمکرات کردستان در سلیمانیه، اعلام کرد: سلیمانیه شهری زنده است و هیچ‌گاه در برابر ناحقی سر فرود نیاورده و نباید هم چنین شود؛ از همین رو هر جریان سیاسی باید بداند که نمی‌تواند خود را بر مردم مبارز این شهر تحمیل کند، زیرا این یک حقیقت تاریخی است و همه باید به اراده مردم سلیمانیه احترام بگذارند.

او در سالگرد کشتار جمعی روز ۹ ژوئن ۱۹۶۳ در سلیمانیه، در گفت‌وگو با پایگاه رسمی حزب اظهار داشت: متأسفانه اکنون در سلیمانیه برخی اتفاقات دیده می‌شود که شایسته آن پیشینه و تاریخ سرشار از قهرمانی این شهر نیست.

آری هرسین همچنین ابراز امیدواری کرد که در آینده این پدیده‌های ناپسند از سلیمانیه از بین بروند و زمینه بیشتری برای آزادی بیان، آزادی روزنامه‌نگاری، پذیرش متقابل و همزیستی ایجاد شود.

او تأکید کرد هر جریان سیاسی، چه کُرد باشد، چه عرب و چه هر قوم دیگری، اگر تصور کند می‌تواند مردم سلیمانیه را کنترل کند، موفق نخواهد شد و کسانی که اکنون در سلیمانیه حاکم هستند باید این واقعیت را درک کرده و به اراده واقعی مردم سلیمانیه احترام بگذارند.