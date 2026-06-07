سقوط هواپیما در کربلا تکذیب شد/ تدابیر امنیتی شدید در منطقه سبز بغداد

به گزارش کرد پرس ، بنکین ریکانی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری عراق گفت: «این اطلاعات کاملاً نادرست است.» وی خاطرنشان کرد که پروازهای رفت و برگشت در فرودگاه‌ها و حریم هوایی عراق به طور مداوم توسط مقامات مربوطه رصد می‌شود و چنین حادثه‌ای ثبت نشده است.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری عراق از رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی خواست تا «در گزارش اخبار احتیاط، برای اطلاعات دقیق به منابع رسمی تکیه کنند و از انتشار شایعاتی که می‌تواند باعث اضطراب و سردرگمی عمومی شود، خودداری نمایند.

در همین حال، ناصیف جاسم الخطابی، استاندار کربلا، تأیید کرد که گزارش‌های مربوط به سقوط هواپیمای مسافربری در بیابان این استان نادرست است و اشاره کرد که «شیء سقوط کرده» احتمالاً یک پهپاد بوده است.

یک مقام نظامی عراقی نیز به العربی الجدید گفت: یک موشک در صحرای کربلا سقوط کرد و ارزیابی اولیه از این حادثه در حال انجام است. هیچ تلفاتی گزارش نشده است.

مضر ثامر، مدیر اداره ترافیک هوایی در شرکت عمومی خدمات ناوبری هوایی، هم اعلام کرد که کنترل‌کنندگان ترافیک هوایی حریم هوایی عراق را از همه هواپیماهای غیرنظامی پاک کرده‌اند.

به گزارش شفق نیوز، ثامر در بیانیه‌ای همه گزارش‌های مربوط به سقوط هواپیما یا هرگونه حادثه مربوط به هواپیماهای غیرنظامی را تکذیب کرد.

این تکذیبیه پس از آن منتشر شد که اخباری در رسانه‌های اجتماعی مبنی بر «سقوط هواپیمای غیرنظامی» در صحرای عین التمر، حدود ۱۰۰ کیلومتری کربلا، منتشر شد.

همچنین گزارش‌هایی در مورد سرنگونی یک پهپاد ناشناس و همچنین سقوط یک مخزن سوخت موشک بالستیک منتشر شد.

با این حال، تا زمان انتشار این گزارش، ماهیت شیء سقوط کرده در صحرای کربلا رسماً تأیید نشده است.