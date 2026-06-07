۱۲۰ میلیون دلار درآمد ماهانه دو پالایشگاه از نفت اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس، علی حمه صالح، رئیس جنبش موضع میهنی، با انتشار مطلبی در شبکه‌های اجتماعی، ادعاهایی را درباره درآمد پالایشگاه‌های کار و لاناز و نحوه استفاده از نفت تولیدی اقلیم کردستان مطرح کرد.

او نوشت که شرکت‌های کار و لاناز بنزین و گازوئیل تولیدی خود را به ترکیه صادر می‌کنند و یا هر لیتر بنزین را به قیمت یک هزار و ۷۵ دینار به فروش می‌رسانند؛ درآمدی که به گفته او ماهانه به حدود ۸۰ میلیون دلار می‌رسد.

رئیس جنبش موضع همچنین بیان کرد که پالایشگاه لاناز روزانه ۴۰ هزار بشکه نفت را پالایش می‌کند و فرآورده‌های حاصل از آن، از جمله بنزین و گازوئیل، به ترکیه منتقل می‌شود.

وی مدعی شد سود حاصل از این فعالیت‌ها ماهانه نزدیک به ۶۰ میلیون دلار است.

علی حمه صالح در ادامه با انتقاد از نحوه مدیریت پرونده نفتی اقلیم گفت: «چگونه می‌توان به عراق گفت ماهانه ۵۰ هزار بشکه نفت برای پالایش داخلی و حمایت از بازار داخلی اختصاص داده می‌شود، اما در عمل این فرآورده‌ها به یک فعالیت تجاری تبدیل شده و با تانکرهای ترکیه‌ای و ایرانی جابه‌جا می‌شوند؟»

او مدعی شد که درآمد ماهانه دو پالایشگاه کار و لاناز به حدود ۸۰ میلیون دلار، معادل نزدیک به ۱۲۰ میلیارد دینار عراق، می‌رسد و افزود که طی هشت ماه گذشته حدود ۱۲ میلیون بشکه نفت در اختیار این دو پالایشگاه قرار گرفته است.

رئیس این جریان همچنین افزایش قیمت بنزین بازرگانی را مورد انتقاد قرار داد و گفت که قیمت هر لیتر این نوع بنزین به یک هزار و ۷۵ دینار رسیده است.

