به گزارش کردپرس، نشستی مردمی با حضور عمر اوجالان، نماینده دم پارتی از استان ریحا (اورفا)، در مرکز جامعه دموکراتیک کُرد در شهر مون‌پلیه فرانسه برگزار شد. در این نشست، شمار زیادی از کُردهای ساکن فرانسه حضور داشتند.

عمر اوجالان در سخنان خود به تحولات جاری خاورمیانه و جایگاه کُردها در این روندها پرداخت. او با اشاره به تغییرات سیاسی و ژئوپلیتیکی منطقه گفت کُردها امروز تنها در موقعیت تأثیرپذیر از تحولات قرار ندارند، بلکه به یکی از بازیگران مهم عرصه سیاسی خاورمیانه تبدیل شده‌اند.

او همچنین تأکید کرد که شکل‌دهی به روندهای جدید سیاسی و اجتماعی نباید صرفاً بر عهده یک فرد یا یک نهاد باشد و مشارکت گسترده اقشار مختلف جامعه در این روندها ضروری است.

عمر اوجالان با اشاره به دیدگاه‌های عبدالله اوجالان درباره آینده کُردستان و خاورمیانه، اظهار داشت که منطقه در حال ورود به مرحله‌ای جدید از تحولات و بازآرایی سیاسی است.

او گفت: «جامعه باید با تقویت سازماندهی و مشارکت خود، نقش فعالی در این روند ایفا کند. جوامعی که از سازماندهی و انسجام کافی برخوردار نباشند، در معادلات سیاسی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند.»

در ادامه این نشست، شرکت‌کنندگان دیدگاه‌ها، پیشنهادها و انتقادهای خود را درباره تحولات جاری، شیوه‌های سازماندهی اجتماعی و مسائل مرتبط با جامعه کُرد مطرح کردند.

در پایان نیز بر ضرورت تقویت ساختارهای مردمی و محلی، افزایش مشارکت شهروندان در روندهای اجتماعی و فراهم شدن زمینه گفت‌وگوهای گسترده‌تر با مردم تأکید شد.