بیانیه وزارت امور خارجه درباره حمله موشکی ایران به اسراییل

به گزارش کردپرس متن این بیانیه به این شرح است: «متعاقب نقض‌ مکرر آتش‌بس مورخ ۱۹ فروردین و تکرار اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه لبنان و جمهوری اسلامی ایران، از جمله از طریق همدستی با ارتش تروریستی آمریکا در حملات دو هفته اخیر به کشتی‌ها و اهداف ایرانی در مناطق جنوبی کشور، و نیز همدستی با رژیم آمریکا در راهزنی دریایی علیه ملت ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران شامگاه یکشنبه مورخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع وفق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، چند هدف نظامی را در شمال سرزمین‌های اشغالی فلسطین مورد ضربه قرار دادند.

جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر عزم جدی ملت ایران برای دفاع قاطع از امنیت و منافع ملی خود در هر نقطه‌ای که تشخیص بدهد، یادآوری می‌کند که آتش‌بس در لبنان، بخش لاینفک تفاهم آتش‌بس مورخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ بود و دولت آمریکا مسئولیت مستقیم در قبال نقض‌های آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی و پیامدهای مترتب بر آن و نیز هر گونه افزایش تنش در منطقه دارد.

جمهوری اسلامی ایران هشدار می‌دهد که هر گونه ماجراجویی شرورانه رژیم صهیونیستی علیه لبنان یا جمهوری اسلامی ایران، با پاسخ کوبنده و همه‌جانبه نیروهای مسلح شجاع ایران مواجه خواهد شد.»