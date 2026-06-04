فریاد پشت درهای بسته؛ روایت نجات دو دختر سنندجی از کابوس شکنجه و اسارت

به گزارش کرد پرس، ظهر یکی از روزهای گرم خردادماه، ساکنان محله حاجی آباد سنندج متوجه صداهایی غیرعادی از خانه ای شدند که مدتی بود رفت وآمد چندانی در آن دیده نمی شد.

فریادهای پراکنده، گریه های ممتد و نشانه هایی که از پشت دیوارها به گوش می رسید، نگرانی اهالی را افزایش داد. برخی از همسایه ها تلاش کردند با ساکنان خانه ارتباط برقرار کنند اما پاسخی دریافت نشد.

هر دقیقه ای که می گذشت، نگرانی ها بیشتر می شد. در نهایت شهروندان موضوع را به اورژانس اجتماعی ۱۲۳ اطلاع دادند؛ تماسی که سرآغاز پایان کابوس دو کودک شد.

اورژانس اجتماعی پشت درهای بسته ماند

پس از دریافت گزارش مردمی، تیم تخصصی اورژانس اجتماعی بهزیستی کردستان به همراه نیروهای انتظامی راهی محل شد؛ اما ورود به ساختمان به سادگی ممکن نبود. درهای خانه بسته بود و امکان دسترسی به فضای داخلی وجود نداشت. شرایطی که بر نگرانی کارشناسان اجتماعی افزود.

حسین رسولی، مدیرکل بهزیستی کردستان درباره لحظات نخست این عملیات گفت: کارشناسان اورژانس اجتماعی با همراهی نیروهای انتظامی در محل حاضر شدند اما در بدو ورود مشاهده شد درب ساختمان بسته بوده و امکان دسترسی به داخل وجود ندارد.

پس از هماهنگی با دستگاه قضایی و اخذ مجوز قانونی، نیروهای حاضر وارد ساختمان شدند. آنچه در داخل خانه انتظارشان را می کشید، حتی برای نیروهای باسابقه اجتماعی نیز تکان دهنده بود.

دو دختر خردسال در فضای سرویس بهداشتی خانه پیدا شدند؛ کودکانی که به سختی توان حرکت داشتند و آثار شدید ضرب و جرح بر بدن آنان دیده می شد.

رسولی در تشریح صحنه کشف کودکان گفت: دو دختر خردسال در شرایطی غیرانسانی در سرویس بهداشتی ساختمان محبوس شده بودند و در بررسی های اولیه، شکستگی های متعدد و جراحات عمیق در ناحیه سر، صورت و پاهای آنان مشاهده شد.

بدن هایی که از رنج یک ماهه حکایت داشتند

گزارش های اولیه از جراحاتی سنگین بر پیکر دو کودک حکایت داشت. شکستگی در نواحی مختلف بدن، آثار ضربات متعدد، سوءتغذیه شدید و ضعف جسمانی به حدی بود که امدادگران بلافاصله انتقال آنان به بیمارستان را در اولویت قرار دادند.

شاهدان می گویند یکی از تلخ ترین صحنه ها زمانی رقم خورد که کودکان پس از نجات، با ولع به بطری های آب خیره شدند؛ تصویری که از روزها محرومیت و رنج حکایت داشت.

دو کودک بلافاصله به بیمارستان کوثر سنندج منتقل شدند. پزشکان درمان شکستگی ها، جراحات و عوارض سوءتغذیه را آغاز کردند.

مدیرکل بهزیستی کردستان درباره وضعیت آنان گفت: یکی از کودکان همچنان برای طی مراحل درمانی در بیمارستان بستری است و کودک دیگر پس از ترخیص در یکی از مراکز نگهداری بهزیستی تحت حمایت های تخصصی قرار گرفته است.

در کنار درمان جسمی، تیم های روان شناسی و مددکاری نیز روند حمایت های تخصصی از این دو کودک را آغاز کردند.

دستگاه قضایی وارد میدان شد

همزمان با آغاز روند درمان، پرونده قضایی این حادثه نیز در دستور کار قرار گرفت. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان از همان ساعات اولیه دستور برخورد فوری با متهمان را صادر کرد.

محمد جباری، دادستان مرکز استان، گفت: به محض اطلاع از موضوع، دستور بازداشت پدر و نامادری صادر شد و پدر این دو دختر بلافاصله دستگیر شد و نامادری فعلاً خود را مخفی کرده اما پیگیری ها تا دستگیری و برخورد قانونی با وی ادامه خواهد داشت.

وی همچنین از آغاز روند سلب صلاحیت سرپرستی پدر خبر داد و افزود: فرایند سلب صلاحیت سرپرستی این کودکان از پدر با دستور دادستانی آغاز شده و پرونده مربوطه در بهزیستی تشکیل شده است.

ساعاتی بعد، رئیس کل دادگستری استان کردستان نیز از تشکیل پرونده قضایی برای متهمان خبر داد. حجت الاسلام سیدحسین حسینی اعلام کرد: پدر این کودکان به اتهام کودک آزاری با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شده و نامادری نیز به اتهام مشارکت در کودک آزاری به دادسرای سنندج احضار شده است.

عیادت مسئولان از کودکان آسیب دیده

با رسانه ای شدن ابعاد این پرونده، مسئولان استانی نیز در بیمارستان حاضر شدند. دادستان مرکز استان شخصاً از کودکان عیادت کرد و روند درمان آنان را مورد بررسی قرار داد.

فرماندار سنندج نیز با حضور در مرکز درمانی، بر حمایت همه جانبه از این دو کودک تأکید کرد. غریب سجادی در این بازدید گفت: امنیت جسمی و روانی کودکان خط قرمز جامعه است و هیچ گونه رفتار خشونت آمیز علیه کودکان قابل پذیرش نیست.

وی همچنین از نقش شهروندان، اورژانس اجتماعی، نیروهای انتظامی، دستگاه قضایی و کادر درمان در نجات این دو کودک قدردانی کرد.

اگرچه امروز پرونده در مسیر رسیدگی قضایی قرار گرفته است، اما بسیاری معتقدند نقطه آغاز نجات این دو کودک، حساسیت اجتماعی مردم محله بود. همان همسایگانی که صدای کمک را شنیدند و بی تفاوت از کنار آن عبور نکردند.

دادستان مرکز استان نیز با اشاره به این موضوع گفت: از اهالی محله حاجی آباد که با حس مسئولیت پذیری موضوع را گزارش کردند تشکر می کنم؛ هرچند ای کاش زودتر مطلع می شدیم تا این میزان آزار و آسیب به کودکان وارد نمی شد.

نجات کودکان پایان مأموریت نیست؛ آغاز یک مسئولیت جمعی است

پرونده دو دختر سنندجی اکنون وارد مرحله رسیدگی قضایی شده و متهمان در برابر قانون پاسخگو خواهند بود، اما واقعیت این است که مهم ترین بخش ماجرا تازه آغاز شده است.

کودکانی که هفته ها یا ماه ها خشونت، تحقیر و محرومیت را تجربه کرده اند، تنها با درمان زخم های جسمی به زندگی عادی بازنمی گردند. آثار چنین آسیب هایی می تواند سال ها بر ذهن، احساسات و روابط اجتماعی آنان سایه بیندازد.

از همین رو، موفقیت در این پرونده صرفاً به صدور حکم برای متهمان محدود نمی شود؛ بلکه زمانی می توان از احقاق کامل حقوق این دو کودک سخن گفت که فرصت بازسازی زندگی، تحصیل، آرامش روانی و بازگشت به یک محیط امن برای آنان فراهم شود.

این حادثه همچنین یک پرسش مهم را پیش روی جامعه قرار می دهد؛ آیا سازوکارهای شناسایی کودکان در معرض خطر به اندازه کافی فعال و کارآمد هستند؟ بسیاری از موارد خشونت خانگی در سکوت رخ می دهد و قربانیان آن، به ویژه کودکان، امکان درخواست کمک ندارند. در چنین شرایطی، هوشیاری اطرافیان، مدارس، مراکز درمانی و نهادهای حمایتی می تواند نقش تعیین کننده ای در پیشگیری از وقوع فجایع مشابه داشته باشد.

پرونده سنندج یادآور این واقعیت است که حمایت از کودکان تنها وظیفه یک نهاد یا دستگاه خاص نیست؛ زنجیره ای از مسئولیت های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و حمایتی باید در کنار یکدیگر قرار گیرد تا هیچ کودکی در پناه چهاردیواری خانه، قربانی خشونت و بی پناهی نشود. امروز مطالبه اصلی افکار عمومی تنها مجازات عاملان نیست؛ بلکه اطمینان از آن است که چنین تراژدی هایی دیگر مجال تکرار پیدا نکنند.

گزارش: سروش حبیبی راد