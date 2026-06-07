سرویس سوریه - همزمان با آغاز به کار نخستین نشست پارلمان سوریه، نگاهها به روند تدوین قانون اساسی جدید این کشور دوخته شده است؛ فرآیندی که به باور بسیاری از ناظران میتواند با تضمین مشارکت واقعی همه اقوام و گروههای اجتماعی و رفع سیاستهای مبتنی بر حذف و تمرکزگرایی، زمینهساز ثبات و آشتی ملی شود یا با تکرار تجربههای گذشته، سوریه را در معرض بحرانهای تازه سیاسی و اجتماعی قرار دهد.
به گزارش کردپرس، همزمان با برگزاری نخستین نشست پارلمان سوریه در ۸ ژوئن، بحثها درباره آینده سیاسی این کشور و چگونگی تدوین قانون اساسی جدید وارد مرحلهای حساس شده است. بسیاری از شهروندان سوری میپرسند آیا این روند میتواند به پایان دههها انحصارگرایی، حذف سیاسی و شکافهای اجتماعی منجر شود یا اینکه سوریه بار دیگر شاهد تکرار سیاستهایی خواهد بود که زمینهساز بحرانهای سیاسی، انسانی و امنیتی در این کشور شدهاند.
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