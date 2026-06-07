به گزارش کرد پرس، متن اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

«بسم الله قاصم الجبارین

قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَیُخْزِهِمْ وَ یَنْصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ

در پاسخ به جنایت گسترده رژیم غاصب صهیونی در جنوب لبنان و کشتار و آواره کردن گسترده مردم مظلوم مناطق صور و نبطیه و سایر نقاط از جمله ضاحیه بیروت پایگاه هوایی رامات دیوید، مبدأ این تجاوزها هدف موشک‌های بالستیک نیروی هوافضای سپاه قرار گرفت.

پذیرش آتش‌بس توسط ما در ۱۹ فروردین ماه مشروط به توقف آتش در تمام جبهه‌ها بود؛ لکن مثل همیشه آمریکا و رژیم صهیونی به تعهد خود پایبند نبودند، هم تجاوزات و جنایات را در لبنان ادامه دادند و هم با تعرض مکرر به سواحل و شناورهای ایرانی در تنگه هرمز، دریای عمان و اقیانوس هند اتش بس را نقض کردند.

عملیات امشب یک اعلام اخطار بود و در صورت تکرار تجاوزات پاسخ ها گسترده تر خواهد بود و تمام اهداف آمریکایی ـ صهیونیستی را در منطقه در بر خواهد گرفت.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم»