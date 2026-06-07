به گزارش کردپرس، صلاحالدین محمد بهاءالدین، دبیرکل اتحاد اسلامی کردستان، در تشریح ابتکار این حزب برای نزدیک کردن دیدگاههای حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان گفت که تحولات و چالشهای موجود در منطقه برای همه روشن است و از همین رو اتحاد اسلامی احساس کرده که از نظر اخلاقی و ملی وظیفه دارد برای کاهش تنشها و نزدیک کردن دو طرف به یکدیگر تلاش کند.
وی اظهار داشت که هر دو حزب به خوبی از وضعیت موجود و مشکلات پیشآمده آگاه هستند، اما به گفته او برخی ملاحظات شخصی، حزبی و ذهنی موجب شده راهحلها از یکدیگر فاصله بگیرند. بهاءالدین همچنین احتمال وجود دخالتهای بیرونی را نیز دور از ذهن ندانست.
دبیرکل اتحاد اسلامی افزود که دفتر سیاسی این حزب طرحی را به عنوان مبنای این ابتکار تهیه کرده است.
به گفته او، در این طرح بر نقش مثبت رسانهها و پرهیز از دامن زدن به اختلافات تأکید شده و پیشنهاد شده است که نشستها و دیدارهای مشترکی میان طرفها برگزار شود تا مسائل و اختلافات روی میز گفتوگو بررسی شوند، نه اینکه از طریق رسانهها و فضای تقابل سیاسی دنبال شوند.
صلاح الدین بهاءالدین در ادامه گفت که این پیشنهادها ابتدا با بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، در میان گذاشته شد و او از این ابتکار استقبال کرد. سپس هیأتی از اتحاد اسلامی با مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان، دیدار کرد و به گفته وی، پس از ارائه توضیحات لازم، او نیز نگاه مثبتی به این طرح داشت.
وی افزود که پس از آن، هیأتی از دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان با اتحاد اسلامی دیدار کرده و درباره جزئیات این ابتکار گفتوگو کرده است. به گفته او، در این دیدار تأکید شده که این طرح هیچ دستورکار پنهانی ندارد و صرفاً با هدف کمک به حل مشکلات و کاهش تنشهای سیاسی مطرح شده است.
دبیرکل اتحاد اسلامی همچنین از دیدار با نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، و مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان، خبر داد و گفت که با وجود برخی انتقادها و گلایهها، ارزیابی کلی او از مواضع طرفین مثبت بوده است.
به گفته او، نشانههایی از آمادگی برای حرکت به سمت گفتوگو و حل اختلافات وجود دارد، هرچند این روند به زمان و فراهم شدن مقدمات لازم نیاز دارد.
او در پایان از رسانهها، فعالان سیاسی و مسئولان دفترهای سیاسی حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان خواست از ادبیات تنشزا پرهیز کرده و فضای مثبتی برای گفتوگو ایجاد کنند.
صلاح الدین بهاءالدین هشدار داد: «در نهایت همه ما از ادامه این وضعیت زیان خواهیم دید. اقلیم کردستان در شرایطی ویژه قرار گرفته، سرنوشت این ملت با خطراتی روبهرو است و اگر خودمان به فکر یکدیگر نباشیم، هیچکس برای ما دلسوزی نخواهد کرد.»
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