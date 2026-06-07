تامین ۳۵۹ واحد مسکن استیجاری در آذربایجان غربی

به گزارش کردپرس، پیمان آرامون در جلسه پایش طرح‌های مسکن که به صورت ویدئو کنفرانسی و با حضور معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، اظهار کرد: ۶۰ واحد از این تعداد در سامانه ثبت شده و آماده واگذاری به متقاضیان است.



او ادامه داد: ۱۳۱ واحد نیز شناسایی شده و در دست اقدام برای تامین و ثبت در سامانه است تا متقاضیان بتوانند از این تعداد واحد نیز بهره‌مند شوند.



مدیرکل و رییس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: ۱۶۸ واحد نیز در دست شناسایی است تا روند اجرای طرح مسکن استیجاری بدون وقفه در آذربایجان‌غربی ادامه داشته باشد.



آرامون با اشاره به اینکه این اقدام گام عملیاتی جدیدی را برای کنترل نرخ اجاره‌بها و تأمین نیازهای اساسی شهروندان است تاکید کرد: این اقدام با هدف ایجاد ظرفیت‌های جدید در چرخه مسکن انجام شده و می‌تواند تنفس تازه‌ای برای بازار پرالتهاب استیجاری در سطح استان ایجاد کند.



او بیان کرد: شناسایی واحدها و املاک از مهم‌ترین بخش‌های عملیاتی اجرای طرح مسکن استیجار است و پس از شناسایی املاک، امکان تهاتر آن‌ها با واحدهای قابل خریداری وجود دارد.