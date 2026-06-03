۱۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۰:۵۰

علی الزیدی با هیئتی از عصائب اهل الحق و کتائب امام علی دیدار کرد

علی الزیدی با هیئتی از عصائب اهل الحق و کتائب امام علی دیدار کرد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- نخست‌وزیر عراق در دیدار با هیئت‌های عصائب اهل الحق و کتائب امام علی از حمایت رهبران این دو گروه از برنامه دولت برای انحصار سلاح در دست نهادهای رسمی قدردانی کرد و از تشکیل یک کمیته مشترک برای تدوین سازوکارهای اجرایی این روند طی دو روز خبر داد.

به گزارش کردپرس، بر اساس بیانیه دفتر ‌علی فالح الزیدی، علی فالح الزیدی از هیئتی از ‌عصائب اهل الحق و ‌کتائب امام علی استقبال کرد.

نخست‌وزیر عراق از ‌قیس خزعلی و ‌شبل الزیدی به دلیل پایبندی به رهنمودهای مرجعیت عالی دینی و حمایت از برنامه دولت برای انحصار سلاح در دست دولت و قرار گرفتن زیر چتر دولت و فرماندهی کل نیروهای مسلح، قدردانی کرد.

در این دیدار مقرر شد کمیته‌ای مشترک تشکیل شود که وظیفه تدوین سازوکارهای اجرای روند قطع وابستگی‌ها و ارتباطات با ‌حشد الشعبی و همچنین باقی ماندن سلاح در اختیار دولت را طی دو روز آینده بر عهده داشته باشد؛ به گونه‌ای که با قانون اساسی و قوانین عراق همخوانی داشته و به تقویت اقتدار دولت منجر شود.

کد مطلب 2796019

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