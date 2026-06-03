علی الزیدی با هیئتی از عصائب اهل الحق و کتائب امام علی دیدار کرد

به گزارش کردپرس، بر اساس بیانیه دفتر علی فالح الزیدی، علی فالح الزیدی از هیئتی از عصائب اهل الحق و کتائب امام علی استقبال کرد.
نخستوزیر عراق از قیس خزعلی و شبل الزیدی به دلیل پایبندی به رهنمودهای مرجعیت عالی دینی و حمایت از برنامه دولت برای انحصار سلاح در دست دولت و قرار گرفتن زیر چتر دولت و فرماندهی کل نیروهای مسلح، قدردانی کرد.
در این دیدار مقرر شد کمیتهای مشترک تشکیل شود که وظیفه تدوین سازوکارهای اجرای روند قطع وابستگیها و ارتباطات با حشد الشعبی و همچنین باقی ماندن سلاح در اختیار دولت را طی دو روز آینده بر عهده داشته باشد؛ به گونهای که با قانون اساسی و قوانین عراق همخوانی داشته و به تقویت اقتدار دولت منجر شود.
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