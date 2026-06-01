۴۱ درصد افراد بالای ۱۸ سال در کردستان کم تحرک هستند

به گزارش کرد پرس، خالد رحمانی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: بر اساس مطالعات انجام شده، حدود ۵۱ درصد افراد بالای ۱۸ سال در کشور کم تحرک هستند که این شاخص در استان کردستان حدود ۴۱ درصد برآورد شده است.

وی با تاکید بر نقش فعالیت بدنی در پیشگیری از بیماری ها، افزود: ورزش مناسب شامل حداقل پنج روز فعالیت در هفته و هر بار دست کم ۳۰ دقیقه ورزش با شدت متوسط مانند پیاده روی سریع و دوچرخه سواری است.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان اظهار کرد: بر اساس مطالعه سال ۱۴۰۰، حدود ۳۲ درصد افراد بالای ۱۸ سال در کشور و ۳۴.۵ درصد در استان به فشار خون بالا مبتلا هستند.

رحمانی ادامه داد: همچنین ۲۵ درصد افراد بالای ۱۸ سال در کشور و ۳۰ درصد در استان کردستان با چاقی مواجه هستند که نشان دهنده وضعیت نامطلوب این شاخص در استان است.

وی عوامل مؤثر در بروز چاقی و فشار خون بالا را سابقه خانوادگی، رژیم غذایی ناسالم، مصرف زیاد نمک و چربی های اشباع، مصرف کم میوه و سبزیجات، کم تحرکی و مصرف دخانیات و الکل عنوان کرد.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، یادآور شد: برنامه ریزی منظم برای ورزش، رعایت رژیم غذایی سالم، مدیریت استرس و پرهیز از مصرف دخانیات و الکل می تواند در کاهش خطر ابتلا به این بیماری ها نقش مؤثری داشته باشد.

رحمانی با اشاره به اجرای برنامه خطرسنجی بیماری های قلبی و عروقی در مراکز بهداشتی درمانی استان، بیان کرد: در این برنامه وضعیت فشار خون، قند خون، چربی خون و چاقی افراد بررسی و احتمال ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی طی ۱۰ سال آینده ارزیابی می شود.

وی از افراد بالای ۳۰ سال خواست برای بهره مندی از این خدمات به مراکز بهداشتی مراجعه کنند و افزود: سال گذشته ۲۲۱ هزار و ۹۳۷ نفر در قالب این برنامه خطرسنجی شدند که در نتیجه آن ۶ هزار و ۵۰۸ بیمار مبتلا به فشار خون بالا و یک هزار و ۸۶۳ بیمار مبتلا به دیابت شناسایی شدند.